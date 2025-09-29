Сергей Светлаков снялся в клипе алтайского музыканта и рассказал о своей зависимости
29 сентября 2025, 15:26, ИА Амител
Актер Сергей Светлаков приехал в Республику Алтай и снялся в клипе исполнителя этномузыки Добрыни Сатина на песню "Полетай на Алтай", которая вышла в альбоме "Вертикаль" минувшим летом.
«Главная мысль в этом треке в том, что Алтай как магнит притягивает разных людей. Мне в интернете попадались видосики, что, мол, в Дубае классно, в Китае, а кто-то писал, что на Алтае не очень. Меня это взбудоражило, и я сочинил песню "Полетай, друг, на Алтай. Это не Шанхай и даже не Дубай. Ответы даст Алтай-Кудай". Алтай-Кудай – это наше божество. И на Алтае много прекрасных мест, где можно услышать себя», – рассказал Добрыня Сатин.
По сюжету клипа главный герой – житель большого города, уставший от гламура и суеты, – прилетает на Алтай. Вместе с Добрыней они колесят на "Ниве", любуются природными достопримечательностями. Герой Сергея Светлакова знакомится с местной культурой, учится ездить верхом, медитировать, проходит шаманский обряд очищения. С ним происходит мощная трансформация и перезагрузка. Клип должен стать визиткой карточкой Республики Алтай.
«У нас была мечта, чтобы в клипе главного героя сыграл большой артист, звезда и именно Сергей Светлаков. И это получилось! Случился тандем: Добрый и Светлый», – рассказал продюсер лейбла Siberian Shamanic Sound Радмир Гумеров.
Сам Светлаков рассказал, что у него появилась "зависимость" от Алтая:
«У меня будет очень хорошая и правильная зависимость. Зависимость от этих мест, этих людей, этих эмоций, этой силы, поэтому я очень рад такому погружению, и эти два дня – маленькая жизнь. Прикольно, если у нас все получится и этой жизнью мы с вами поделимся, и вы испытаете эти же ощущения и захотите приехать в эти сказочные места, найти что-то свое».
Премьера клипа запланирована на конец ноября – начало декабря.
Ранее сообщалось, что Светлаков купил землю для строительства коттеджа в Республике Алтай. Когда летел на вертолете на Каракольские озера, увидел сверху потрясающей красоты пейзаж и влюбился в это место.
15:45:29 29-09-2025
Светлый производит впечатление мутного
08:47:45 30-09-2025
На Алтай тянет, потому что за с заграницей туго. Вот и вся любовь.
10:32:21 30-09-2025
Гость (08:47:45 30-09-2025) На Алтай тянет, потому что за с заграницей туго. Вот и вся л... Чем быстрее откроют заграницу - тем быстрее конские цены в Горном Алтае пойдут вниз.
Может даже кто-то из отельеров разориться, но это нормально в условиях рыночной экономики.
09:25:54 30-09-2025
