По предварительным данным, город атаковали беспилотники ВСУ

27 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Ночью 27 сентября в небе над Волгоградом прогремели взрывы. Город могли атаковать беспилотники ВСУ. Об этом сообщает Shot.

Со слов очевидцев, в районе 01:20 часов по местному времени они услышали около пяти-семи мощных хлопков на окраине Волгограда. По предварительным данным, украинские БПЛА пытались пролететь вдоль Волги к одному из местных предприятий.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.