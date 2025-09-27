НОВОСТИПроисшествия

Серия мощных взрывов прогремела над Волгоградом ночью 27 сентября

По предварительным данным, город атаковали беспилотники ВСУ

27 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Ночью 27 сентября в небе над Волгоградом прогремели взрывы. Город могли атаковать беспилотники ВСУ. Об этом сообщает Shot.

Со слов очевидцев, в районе 01:20 часов по местному времени они услышали около пяти-семи мощных хлопков на окраине Волгограда. По предварительным данным, украинские БПЛА пытались пролететь вдоль Волги к одному из местных предприятий.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет. 

Комментарии

Avatar Picture
Гость

08:41:07 27-09-2025

Зачем самоистязать страну?

Avatar Picture
Гость

08:41:50 27-09-2025

Такого быть не может

Avatar Picture
Гость

21:23:08 27-09-2025

почему нет адекватного ответа, вот бесит уже

