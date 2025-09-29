Сервис, которому доверяют. Автоцентр DAna Motors участвует в "Народном знаке качества"

И вы можете помочь ему выйти в финал статусной премии

Автоцентр DAna Motors / Фото предоставлено компанией

Барнаульский автоцентр DAna Motors ("Дана Моторс") хорошо известен автомобилистам Алтая. В том числе и как победитель премии "Народный знак качества" в номинации "Автосалон года – 2023". В этом году компания снова претендует на победу в той же категории, подтверждая высокий уровень доверия клиентов.

За успехами автоцентра стоит еще одно важное направление – собственный автосервис DAna Motors, который начал работу в мае этого года. Здесь клиенты могут получить полный комплекс услуг: от планового ТО и диагностики ходовой части и до шиномонтажа, геометрии и других работ. Недавно сервис расширил возможности и запустил новые востребованные услуги: русификацию автомобилей и независимую оценку авто при покупке. В сервисном центре установлено современное оборудование, работают мастера с опытом от пяти до десяти лет, нужные запчасти подберут, купят и привезут сразу в ремонтную зону.

Одно из главных преимущества сервиса DAna Motors – внимательное отношение к каждому клиенту, обслуживание автомобиля в комфортном для владельца режиме, с расписанием на срочные и плановые работы. Для удобства предусмотрена предварительная запись, сервисная книжка для каждого авто, прозрачная система ценообразования и гарантия на все виды работ. В отзывах владельцы отмечают высокий профессионализм сотрудников и способность быстро решать задачи любой сложности.

Сервис автоцентра DAna Motors / Фото предоставлено компанией

Сегодня, когда DAna Motors снова номинирован на премию "Автосалон года", очевидно: и сервисное направление компании достойно отдельного признания. Ведь доверие к бренду формируется не только в момент покупки автомобиля, но и в процессе его дальнейшей эксплуатации.

Проголосовать за DAna Motors в премии "Народный знак качества" можно по ссылке.

