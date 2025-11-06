Сестра ведущей Тодоренко отреклась от родственницы и начала продавать голые фото
Также девушка перестала вести соцсети на русском языке
06 ноября 2025, 15:44, ИА Амител
Анна Ковляшенко, двоюродная сестра известной российской телеведущей Регины Тодоренко, начала продавать фото откровенного содержания, сообщает Shot. Цена за десяток таких снимков варьируется от 700 до 900 долларов.
По словам самой Анны, подобным образом она пытается "бороться с нервозностью". Поскольку после расставания с возлюбленным она столкнулась с алкогольной зависимостью.
Сейчас Ковляшенко проживает в Одессе. После начала специальной военной операции она удалила из своих социальных сетей все совместные фотографии с Региной Тодоренко, которые ранее активно публиковала, и прекратила общение в социальных сетях на русском языке.
15:46:03 06-11-2025
кто эти они?
15:47:54 06-11-2025
Совершенно непонятно кто это, но история запоя прикольная.
15:54:35 06-11-2025
Тодоренко жена певца Топалова, который юношей пел С Сергеем Лазаревым.
15:58:27 06-11-2025
Гость (15:54:35 06-11-2025) Тодоренко жена певца Топалова, который юношей пел С Сергеем ... аааа, ну теперь понятно...
16:22:42 06-11-2025
Гость (15:54:35 06-11-2025) Тодоренко жена певца Топалова, который юношей пел С Сергеем ... Ещё была в жюри шоу "Маска" на НТВ. Но когда открывала рот со своими комментариями, сразу переключал канал
16:40:15 06-11-2025
Посмотрел, не тянет там на такие деньги
16:50:41 06-11-2025
Гость (16:40:15 06-11-2025) Посмотрел, не тянет там на такие деньги ... Вот а как мужику деньги на бухло добывать?
16:49:59 06-11-2025
Где фото посмотреть, оценить, надо ли покупать?
16:50:05 06-11-2025
700 баксов за десяток фото колобка без ничего? Пусть в гривнах просит.
16:53:54 06-11-2025
история зашуганной алкашки с сдвг? как это важно для алтая!!
16:59:24 06-11-2025
это очень ценная для нас информация. Спасибо!
17:04:10 06-11-2025
эстет (16:59:24 06-11-2025) это очень ценная для нас информация. Спасибо!... если будете свою обнаженку подавать - ставьте адекватный ценник. в рублях.
08:46:38 07-11-2025
Фотки- то свои или Регинкины?
09:51:39 07-11-2025
Почему в рекламной статье нет ссылки на покупку фото?
09:58:36 07-11-2025
А кому то нужен этот поюзанный пельмень за деньги ? Я думаю он и бесплатно никого не интересует
10:08:16 07-11-2025
Гость (09:58:36 07-11-2025) А кому то нужен этот поюзанный пельмень за деньги ? Я думаю ... если бесплатно - я может ба и подумал про поюзать немного.
13:23:41 08-11-2025
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.
13:24:58 08-11-2025
Кого только на Русь не понавезли ...