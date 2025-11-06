НОВОСТИОбщество

Сестра ведущей Тодоренко отреклась от родственницы и начала продавать голые фото

Также девушка перестала вести соцсети на русском языке

06 ноября 2025, 15:44, ИА Амител

Ведущая Регина Тодоренко и ее сестра Анна Ковляшенко / Фото: Shot
Ведущая Регина Тодоренко и ее сестра Анна Ковляшенко / Фото: Shot

Анна Ковляшенко, двоюродная сестра известной российской телеведущей Регины Тодоренко, начала продавать фото откровенного содержания, сообщает Shot. Цена за десяток таких снимков варьируется от 700 до 900 долларов.

По словам самой Анны, подобным образом она пытается "бороться с нервозностью". Поскольку после расставания с возлюбленным она столкнулась с алкогольной зависимостью.

Сейчас Ковляшенко проживает в Одессе. После начала специальной военной операции она удалила из своих социальных сетей все совместные фотографии с Региной Тодоренко, которые ранее активно публиковала, и прекратила общение в социальных сетях на русском языке.

Регина Тодоренко / телеграм-канал

Регина Тодоренко получила российское гражданство

Ее ИП сможет заниматься шоу-бизнесом и торговлей
НОВОСТИКультура

Россия Шоу-бизнес украина

Комментарии 18

Avatar Picture
Мусик

15:46:03 06-11-2025

кто эти они?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:54 06-11-2025

Совершенно непонятно кто это, но история запоя прикольная.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:35 06-11-2025

Тодоренко жена певца Топалова, который юношей пел С Сергеем Лазаревым.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:58:27 06-11-2025

Гость (15:54:35 06-11-2025) Тодоренко жена певца Топалова, который юношей пел С Сергеем ... аааа, ну теперь понятно...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:42 06-11-2025

Гость (15:54:35 06-11-2025) Тодоренко жена певца Топалова, который юношей пел С Сергеем ... Ещё была в жюри шоу "Маска" на НТВ. Но когда открывала рот со своими комментариями, сразу переключал канал

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:15 06-11-2025

Посмотрел, не тянет там на такие деньги

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:41 06-11-2025

Гость (16:40:15 06-11-2025) Посмотрел, не тянет там на такие деньги ... Вот а как мужику деньги на бухло добывать?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:59 06-11-2025

Где фото посмотреть, оценить, надо ли покупать?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:05 06-11-2025

700 баксов за десяток фото колобка без ничего? Пусть в гривнах просит.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:54 06-11-2025

история зашуганной алкашки с сдвг? как это важно для алтая!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
эстет

16:59:24 06-11-2025

это очень ценная для нас информация. Спасибо!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

17:04:10 06-11-2025

эстет (16:59:24 06-11-2025) это очень ценная для нас информация. Спасибо!... если будете свою обнаженку подавать - ставьте адекватный ценник. в рублях.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:38 07-11-2025

Фотки- то свои или Регинкины?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:39 07-11-2025

Почему в рекламной статье нет ссылки на покупку фото?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:36 07-11-2025

А кому то нужен этот поюзанный пельмень за деньги ? Я думаю он и бесплатно никого не интересует

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:08:16 07-11-2025

Гость (09:58:36 07-11-2025) А кому то нужен этот поюзанный пельмень за деньги ? Я думаю ... если бесплатно - я может ба и подумал про поюзать немного.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:23:41 08-11-2025

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:24:58 08-11-2025

Кого только на Русь не понавезли ...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров