Сестра ведущей Тодоренко отреклась от родственницы и начала продавать голые фото

Также девушка перестала вести соцсети на русском языке

06 ноября 2025, 15:44, ИА Амител

Ведущая Регина Тодоренко и ее сестра Анна Ковляшенко / Фото: Shot

Анна Ковляшенко, двоюродная сестра известной российской телеведущей Регины Тодоренко, начала продавать фото откровенного содержания, сообщает Shot. Цена за десяток таких снимков варьируется от 700 до 900 долларов.

По словам самой Анны, подобным образом она пытается "бороться с нервозностью". Поскольку после расставания с возлюбленным она столкнулась с алкогольной зависимостью.

Сейчас Ковляшенко проживает в Одессе. После начала специальной военной операции она удалила из своих социальных сетей все совместные фотографии с Региной Тодоренко, которые ранее активно публиковала, и прекратила общение в социальных сетях на русском языке.