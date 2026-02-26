СГК купит новую технику на 40 млн рублей для работы на теплосетях Барнаула

Новые машины выйдут на улицы города в первом полугодии 2026-го

26 февраля 2026, 09:00, ИА Амител

Мобильные автомастерские "МАВР" / Фото: пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания направит 42,5 млн рублей на приобретение новой спецтехники для обслуживания тепловых сетей Барнаула. Поставки экскаватора-погрузчика, самосвала, грузопассажирских автомобилей и мобильной мастерской ожидаются в первой половине текущего года.

Какие машины закупят

Барнаульское подразделение СГК, отвечающее за тепловые сети, получит экскаватор-погрузчик, грузопассажирские автомобили ГАЗ, самосвал КамАЗ и мобильную автомастерскую "МАВР" на базе "ГАЗон Некст".

Для чего нужна новая техника

По данным компании, экскаватор-погрузчик необходим при проведении земляных работ во время поиска повреждений на теплосетях. Машина используется при вскрытии грунта, погрузке сыпучих материалов, а также при планировке территории и восстановлении благоустройства после ремонта.

Грузопассажирские автомобили предназначены для доставки бригад, инструментов и оборудования к местам обслуживания и устранения аварий. Самосвал задействуют для перевозки материалов и снабжения рабочих на объектах.

Передвижная мастерская "МАВР" позволяет оперативно выполнять ремонтно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Машина оборудована всем необходимым: насосы, дизельный генератор, сварочное оборудование, резаки, отбойный молоток, тепловые пушки, вентилятор. Внутри предусмотрено место для кратковременного отдыха персонала. Кстати, летом прошлого года во время экскурсии для горожан на ТЭЦ-3 представители компании показали, что собой представляет этот автомобиль. По сути, это полноценная мобильная база для аварийно-ремонтных работ. У МАВРа даже есть система освещения для работы в темное время суток, лестница и выдвижной навес, который укрывает бригаду от солнца, дождя и снега.

В компании отмечают, что обновление автопарка позволит быстрее выявлять и устранять повреждения на теплосетях, а также повысить качество работ и уровень производственной безопасности.