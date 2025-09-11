СГК проверила 22 километра тепловых сетей Барнаула с помощью робота

Диагностика выявила дефекты на двух километрах трубопровода

11 сентября 2025, 14:20, ИА Амител

Робот СГК / Фото: пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила в Барнауле внутритрубную диагностику магистральных теплосетей большого диаметра. Для проверки использовали роботизированный комплекс.

Что обнаружили?

По данным СГК, обследовали 22 км коммуникаций, из них 20 км прошли проверку успешно. На 1,7 км труб выявили серьезные дефекты – их ресурс оценивают менее чем в год. На 0,2 км сетей срок службы составит от одного до трех лет. Еще на 0,1 км нашли незначительные повреждения, такие участки смогут безаварийно работать около пяти лет.

В итоге под замену в ближайшее время запланировали 2 км коммуникаций. При этом, как отмечают энергетики, дефекты в той или иной степени обнаружили практически на каждом участке.

К концу лета текущий ремонт уже провели на 1,3 км тепловых сетей. Работы завершили на улице Попова, 87, а также на проспекте Ленина, 112. В активной стадии остаются ремонты на проспекте Ленина, 132, и на Северо-Западной, 95–111.

Как работает диагностика?

Современный метод основан на магнитном контроле. Робота запускают в пустую трубу через технологическое окно, после чего на теплосеть подают ток разной силы. Датчики фиксируют изменения показателей и передают данные на компьютер.

Если участок трубы в хорошем состоянии – амплитуда тока стремится к нулю. Если металл истончен и ненадежен – колебания возрастают. Такой способ позволяет выявить дефекты до миллиметра и точно определить проблемные зоны.

Напомним, впервые электромагнитный метод в Барнауле применили в 2024 году – тогда проверили 6,9 км теплосетей. В 2025-м объем обследованных коммуникаций увеличили в три раза. На диагностику роботом СГК направила 129 млн рублей, еще около 257 млн рублей вложили в ремонт выявленных дефектов.