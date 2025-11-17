Шестиклассница скончалась после ста приседаний, выполненных по требованию учителя

Приседания пришлось делать за опоздание в школу всего на десять минут

17 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Погибшая девочка / Фото: телеканал NDTV

Двенадцатилетняя ученица шестого класса из индийского штата Махараштра скончалась после того, как учитель заставил ее сделать сто приседаний за опоздание в школу всего на десять минут. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным СМИ, девочка по имени Каджал Гонд исполнила наказание, однако сразу после этого почувствовала сильную боль в спине. Дома ее состояние резко ухудшилось. Ребенка доставили в больницу, затем перевезли в специализированную клинику в Мумбаи, но врачи не смогли спасти школьницу.

Трагедия произошла 14 ноября – в День защиты детей в Индии. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Учитель, назначивший наказание, отстранен от работы.

