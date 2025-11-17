Шестиклассница скончалась после ста приседаний, выполненных по требованию учителя
Приседания пришлось делать за опоздание в школу всего на десять минут
17 ноября 2025, 09:30, ИА Амител
Двенадцатилетняя ученица шестого класса из индийского штата Махараштра скончалась после того, как учитель заставил ее сделать сто приседаний за опоздание в школу всего на десять минут. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По данным СМИ, девочка по имени Каджал Гонд исполнила наказание, однако сразу после этого почувствовала сильную боль в спине. Дома ее состояние резко ухудшилось. Ребенка доставили в больницу, затем перевезли в специализированную клинику в Мумбаи, но врачи не смогли спасти школьницу.
Трагедия произошла 14 ноября – в День защиты детей в Индии. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Учитель, назначивший наказание, отстранен от работы.
Ранее в учебном заведении Бурятии произошла потасовка между преподавателем и школьником. Согласно свидетельствам очевидцев, инициатором конфликта, предположительно, стал педагог, давший ученику подзатыльник.
09:34:09 17-11-2025
Не хило - 100 приседаний. Сам то он смог бы?
09:56:38 17-11-2025
Гость (09:34:09 17-11-2025) Не хило - 100 приседаний. Сам то он смог бы?... Скорее всего смог, поэтому на этой цифре и воспитывал..
11:14:46 17-11-2025
Гость (09:34:09 17-11-2025) Не хило - 100 приседаний. Сам то он смог бы?... подливыч и 10 000 смог бы!
10:16:19 17-11-2025
кто был в советских пионерлагерях знает, разговоры после отбоя 100 приседаний, пререкания с вожатым еще 100. всей комнатой и никто не умер. просто слабое пошло поколение видать не только у нас
11:08:50 17-11-2025
ребенок умер не из-за приседаний, а скорее всего из-за сердечной недостаточности, приступ которой могла спровоцировать повышенная физическая нагрузка.