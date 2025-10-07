Школьник "прокатил Владимира Путина" по Хабаровску в честь дня его рождения
Прохожие снимали происходящее на телефоны
07 октября 2025, 14:00, ИА Амител
В Хабаровске в день рождения президента устроили необычное поздравление – по улицам города прокатили фигуру Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Как рассказали очевидцы, картонную фигуру главы государства сделал местный школьник. Он установил ее на самокат и катался по центру города под праздничную музыку.
Поступок подростка вызвал улыбки у прохожих – многие снимали происходящее на телефоны.
Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 73 года. Amic.ru ко дню рождения главы государства собрал самые яркие факты из его биографии, а также подборку фотографий, начиная с детства.
Он в курсе, что говорят про тех, кто катается вдвоем на самокате?