Школьник "прокатил Владимира Путина" по Хабаровску в честь дня его рождения

07 октября 2025, 14:00, ИА Амител

В Хабаровске в день рождения президента устроили необычное поздравление – по улицам города прокатили фигуру Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как рассказали очевидцы, картонную фигуру главы государства сделал местный школьник. Он установил ее на самокат и катался по центру города под праздничную музыку.

Поступок подростка вызвал улыбки у прохожих – многие снимали происходящее на телефоны.

