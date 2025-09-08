Школы, детсады и парки. Как в Алтайском крае тратят миллиарды на развитие сел

Развитие муниципалитетов обсудили на заседании правительства региона

08 сентября 2025, 13:35, ИА Амител

Село в Алтайском крае / Фото: правительство Алтайского края

Около 2,7 миллиарда рублей направят на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Алтайском крае в 2025 году. Из них почти два миллиарда поступит из федерального центра, еще 391 миллион – из внебюджетных источников, 335 миллионов – из регионального бюджета. Остальные средства выделят муниципалитеты – участники проекта. Благодаря этим средствам некоторые села и деревни края получат новые медицинские, образовательные учреждения, объекты культуры, парки, скверы, а также качественные дороги. Реализацию нацпроекта "Комплексное развитие территорий" обсудили 5 сентября на заседании правительства Алтайского края, которое провел губернатор Виктор Томенко.

Доступная инфраструктура

С докладом о реализации проекта выступил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин. Тема комплексного развития сельских территорий очень важна для нашего региона, ведь там у нас проживает 41% населения. Это значительно больше, чем в целом по стране. В крае, по мнению министра, есть прекрасные примеры, как власть и бизнес совместно обустраивают села.

«Главные направления программы – обеспечение сельских территорий доступным и комфортным жильем и развитие транспортной инфраструктуры. Также в нормативное состояние приводятся все основные объекты, которые повышают качество жизни населения. Это здравоохранение, спорт, образование и культура», – отметил Сергей Межин.

В рамках нацпроекта работы уже прошли в Целинном, Михайловском, Завьяловском, Топчихинском и Тальменском районах. Больше 3000 жителей сел Алтайского края улучшили свои жилищные условия за счет ипотеки, целевых выплат на строительство или покупку жилья. Кроме того, благоустроено более двух с половиной сотен парков, скверов, других общественных территорий.

Также в рамках программы в этом году направят 897,5 миллиона рублей на развитие транспортной инфраструктуры. На эти средства отремонтируют 14,3 километра автомобильных дорог общего пользования. Планируется построить подъезды к девяти предприятиям агропромышленного комплекса: ООО "Агрофирма Алтай" в Завьяловском районе, ООО "Правый берег" – в Заринском, АО "Куриное царство" – в Зональном, СХА ПЗ "Степной" – в Немецком, ООО "Мелира" – в Поспелихинском, ООО "Барнаульский пищевик" и АО "Орбита" – в Ребрихинском, ООО "Агро-Сибирь" – в Смоленском районе.

В общей сложности с 2011 года по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Алтайском крае ввели в эксплуатацию 320 километров автомобильных дорог. Это позволило соединить 127 населенных пунктов и 56 предприятий с сетью автомобильных дорог региона.

По словам Сергея Межина, в 2025 году благодаря программе в селе Бочкари началось строительство школы на 297 мест, а в селе Дружба появится спорткомплекс. В Кулундинском районе продолжат капремонт школы и реконструкцию многофункционального культурного центра, а также начнут капремонт поликлиники и стационара районной больницы, детской школы искусств, спортшколы. В рабочем поселке Тальменка по госпрограмме реализуют проект по строительству жилого комплекса на 44 дома с инженерной инфраструктурой.

Новые муниципалитеты и прирост сельского населения

В ближайшие три года на реализацию проектов в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий нашего края будет направлено около 4,8 миллиарда рублей. Губернатор Виктор Томенко уверен, что подобные программы помогают улучшать качество жизни муниципалитетов. Благодаря взаимодействию с федеральными органами власти с 2020 по 2024 год 10,3 миллиарда рублей удалось направить на развитие сел, в том числе 3,7 миллиарда – федеральные средства.

Детская площадка / Фото: правительство Алтайского края

«Порядка половины общего объема средств ушло на улучшение жилищных условий. Вторая половина – на развитие инфраструктуры сел, включая обновление школ и медучреждений, коммунальных сетей», – сообщил Виктор Томенко.

Губернатор отметил, что в ближайшие три года на реализацию проектов в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий края будет направлено около 4,8 миллиарда рублей.

В ходе заседания министр сельского хозяйства региона Сергей Межин сообщил, что на уровне правительства страны одобрили планы социально-экономического развития еще нескольких районов Алтайского края: Волчиха, Залесово, Павловск и Поспелиха. Работы в этих муниципалитетах пройдут с 2026 по 2030 год.

Глава Кулундинского района Сергей Балухин также рассказал об эффекте от проекта. Прежде всего, миллиардные инвестиции помогают привлекать кадры в село. По подсчетам Сергея Балухина, в Кулунду в ближайшие годы могут приехать жить до тысячи человек.