Шуруповерт, триммер, сертификаты на шопинг. Что подарит ТРЦ "Европа" на 23 Февраля?

В торгово-развлекательном центре устроят масштабное поздравление сильной половины человечества

21 февраля 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFGRayhA

Подарки от ТРЦ "Европа" / Фото предоставлено компанией

ТРЦ "Европа" никогда не обделяет вниманием своих гостей, и особенно в период знаменательных праздников. Вот и в это воскресенье, 23 февраля 2025 года, администрация центра приглашает мужчин заглянуть в "Европу", чтобы получить свою порцию подарков и поздравлений.

С 14:00 до 16:00 в зоне около фонтана пройдет самая настоящая раздача подарков. 200 первых гостей получат особенные презенты. Правда, чтобы узнать, какие именно, им придется испытать удачу.

Для участия в массовой раздаче подарков нужно:

Найти брендированную промостойку. Выбрать праздничный билет. Стереть скретч-ленту. Получить свой персональный подарок.

В качестве приятного сюрприза можно получить буквально все что угодно: от носков и геля для душа до аккумуляторного шуруповерта и сертификатов на шопинг в местные отделы, а именно – в GSM22, "Л`Окситан", Velanner ("Веланер"), GroStyle ("ГроСтайл"), Bazioni ("Базионе"), Conte ("Конте"), DIM ("Дим"), WantTasty ("ВонтТейсти"), "Европа-Боулинг", "Сковородовну", Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев").

Подробности о мероприятии ищи здесь.

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

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