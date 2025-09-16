НОВОСТИОбщество

Сибирский автослесарь купил полицейскую форму и ловил самокатчиков с велосипедистами

Местные жители пожаловались в полицию и мужчину задержали

16 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Кемеровский автослесарь купил форму МВД / Фото: "Инцидент Кузбасс"
Кемеровский автослесарь купил форму МВД / Фото: "Инцидент Кузбасс"

В Кемерове задержали 37-летнего автослесаря, который решил "поиграть в полицейского". Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Кемерово".

Мужчина купил форму в магазине, оснастил свой велосипед светодиодами и стал "регулировать движение" на улицах города. Больше всего он охотился за самокатчиками и владельцами электровелосипедов, мешая им ездить.

«Местные жители пожаловались в полицию, и самодельного "инспектора" задержали. В отделении он пояснил, что форму купил сам и хотел "наказать нарушителей"», – отметили в Telegram-канале.

Полицейские изъяли обмундирование и составили протокол по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ за незаконное использование полицейской формы. Теперь мужчине грозит штраф до 1500 рублей.

Ранее депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин предложил ограничить скорость самокатов в городе до 10 км/ч.

Комментарии

Avatar Picture
БГ

09:54:06 16-09-2025

Он придет и молча поправит всё - человек из Кемерово

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:54 16-09-2025

Лучше в форме сантехника ходить наказывать

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:53:52 16-09-2025

Гость (09:56:54 16-09-2025) Лучше в форме сантехника ходить наказывать... Разведенок.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:25 16-09-2025

надо ему премию выписать и повязку дружинника дать. а они штраф.........

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:24:51 16-09-2025

Это ещё цветочки. Скоро такие "полицейские" начнут поквартирные обходы с обысками - "проклятыедивиностые" ещё раем покажутся...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:11 16-09-2025

плохо что ли? хорошо

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:34:17 16-09-2025

А русская община жива?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:36:45 16-09-2025

Musik (10:34:17 16-09-2025) А русская община жива? ... Ну, наверное по пятницам где-то в гаражах собираются...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:35 16-09-2025

хороший ценник за веселый квест

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:31 16-09-2025

Настоящий герой, почти Аркадий Паровозов!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:34 16-09-2025

ну если власти не хотят обезопасить пешеходов, хоть кто то что то сделает

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:15 16-09-2025

настоящие герои не носят плащи...

  0 Нравится
Ответить
