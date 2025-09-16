Сибирский автослесарь купил полицейскую форму и ловил самокатчиков с велосипедистами
Местные жители пожаловались в полицию и мужчину задержали
16 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
В Кемерове задержали 37-летнего автослесаря, который решил "поиграть в полицейского". Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Кемерово".
Мужчина купил форму в магазине, оснастил свой велосипед светодиодами и стал "регулировать движение" на улицах города. Больше всего он охотился за самокатчиками и владельцами электровелосипедов, мешая им ездить.
«Местные жители пожаловались в полицию, и самодельного "инспектора" задержали. В отделении он пояснил, что форму купил сам и хотел "наказать нарушителей"», – отметили в Telegram-канале.
Полицейские изъяли обмундирование и составили протокол по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ за незаконное использование полицейской формы. Теперь мужчине грозит штраф до 1500 рублей.
Ранее депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин предложил ограничить скорость самокатов в городе до 10 км/ч.
09:54:06 16-09-2025
Он придет и молча поправит всё - человек из Кемерово
09:56:54 16-09-2025
Лучше в форме сантехника ходить наказывать
11:53:52 16-09-2025
Гость (09:56:54 16-09-2025) Лучше в форме сантехника ходить наказывать... Разведенок.
10:11:25 16-09-2025
надо ему премию выписать и повязку дружинника дать. а они штраф.........
10:24:51 16-09-2025
Это ещё цветочки. Скоро такие "полицейские" начнут поквартирные обходы с обысками - "проклятыедивиностые" ещё раем покажутся...
10:31:11 16-09-2025
плохо что ли? хорошо
10:34:17 16-09-2025
А русская община жива?
18:36:45 16-09-2025
Musik (10:34:17 16-09-2025) А русская община жива? ... Ну, наверное по пятницам где-то в гаражах собираются...
11:11:35 16-09-2025
хороший ценник за веселый квест
11:31:31 16-09-2025
Настоящий герой, почти Аркадий Паровозов!
20:42:34 16-09-2025
ну если власти не хотят обезопасить пешеходов, хоть кто то что то сделает
22:17:15 16-09-2025
настоящие герои не носят плащи...