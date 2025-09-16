Сибирский автослесарь купил полицейскую форму и ловил самокатчиков с велосипедистами

Местные жители пожаловались в полицию и мужчину задержали

16 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Кемеровский автослесарь купил форму МВД / Фото: "Инцидент Кузбасс"

В Кемерове задержали 37-летнего автослесаря, который решил "поиграть в полицейского". Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Кемерово".

Мужчина купил форму в магазине, оснастил свой велосипед светодиодами и стал "регулировать движение" на улицах города. Больше всего он охотился за самокатчиками и владельцами электровелосипедов, мешая им ездить.

«Местные жители пожаловались в полицию, и самодельного "инспектора" задержали. В отделении он пояснил, что форму купил сам и хотел "наказать нарушителей"», – отметили в Telegram-канале.

Полицейские изъяли обмундирование и составили протокол по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ за незаконное использование полицейской формы. Теперь мужчине грозит штраф до 1500 рублей.

Ранее депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин предложил ограничить скорость самокатов в городе до 10 км/ч.