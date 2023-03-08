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Сибирский депутат после "отравления мухоморами" назвал реальную причину недомогания

Парламентарий перед принятием БАДов голодал две недели и уставал на работе

08 марта 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: t.me/daterekhov
Фото: t.me/daterekhov

Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов, попавший в больницу после "отравления мухоморами", рассказал в своём Telegram-канале, что употреблял биологически активные добавки (БАД).

Ранее СМИ сообщили, что Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве – в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Утром 8 марта депутат опубликовал пост, в котором "расставил все точки над всеми буквами".

"Я совершенно легально приобрёл в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в составе среди прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещён и свободно продаётся где угодно. Возможно, я выпил капсул больше, чем следует. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе", – пояснил Терехов.

Он подчеркнул, что после принятия БАДа уснул и "во сне начал вести себя тревожно". Его невеста испугалась и вызвала скорую помощь.

"В восемь утра я проснулся в реанимации, в девять пошевелил пальцем, в десять готов был отжаться 100 раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы", – отметил депутат.

Теперь у Терехова появились вопросы к медикам, которые "слили медицинскую тайну и персональные данные в СМИ". Якобы "ради гонорара сообщили куда надо", при этом причиной плохого самочувствия назвали именно "отравление мухоморами".

Ранее amic.ru рассказал, чем опасно лечение мухоморами, в которых содержится вещество, действующее как мощный нестероидный препарат.

Комментарии 9

  • Сказочник однако...
    08 марта, Гость   Ответить
  • А что за БАДы? Бийские?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Украинские. Из тайничков в роще. Шутка, конечно. Но много молодежи ушли в мир иной из-за этой нешуточной отравы. Доказано же что солевую наркоотрасль курировала много лет СБУ, и кадры проверяли они, и уничтожали неугодных, кто хотел выйти из их системы. Уже много лет ведут войну против российских жителей. Даже не со времен Крыма, когда они сильно активизировались, а сильно раньше. Как и все банковские разводы, сотни коллцентров из украины работали.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Колл-центры и сейчас работают. Мне звонили в понедельник около 22-х часов, а т.к. мне совсем не хотелось разговаривать я просто спросил : "Чей Крым?" и собеседник бросил трубку. Очень действенная мера
    08 марта, Гость   Ответить
  • мне ответили на вопрос "чей крым": "до июня ваш"
    08 марта, Гость   Ответить
  • А куда и зачем он 2 раза в неделю летает? На работу ходить не надо ? На выходные? З/плата позволяет?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Ню,ню... а ещё очки одел!
    08 марта, Гость   Ответить
  • Или даже НАдел.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Его невеста испугалась и вызвала скорую помощь.-----------------------У этого мухомора еще и невеста есть?
    09 марта, Гость   Ответить
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