Сибирячка, обвинившая роддом в подмене ребенка, добивается независимой экспертизы

Женщина уверена: ее сын, которого могли подменить врачи 15 лет назад, жив

28 июля 2025, 22:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сибирячка Дарья Лузина обвиняет якутский роддом в подмене ребенка, которую врачи якобы сделали 15 лет назад. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Со слов женщины, на УЗИ врачи говорили, что у нее будет здоровый мальчик. Но медики роддома в якутском поселке Хандыга сказали, что она родила девочку с патологиями, и даже не показали ее:

«Я рожала в 17 лет от парня, с которым встречалась три года. Мне делали кесарево, ребенка сразу даже не показали: сказали только, что родилась девочка. Хотя на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик, и с ним все в порядке. Я просила принести мне ребенка, но в ответ от медсестер слышала: «Завтра врач вам все скажет», - вспоминает сибирячка.

Как утверждает Дарья, врач, принимавшая роды, заявила ей: «Ты родила монстра! Она не выживет». Спустя три дня медики сказали, что ребенок умер.

После похорон умершей девочки сибирячка рассталась с ее отцом. Позже она построила семью и родила трех здоровых детей: двух сыновей и дочку. Однако мысли о том, что первый рожденный ею ребенок жив, не покидали женщину.

Спустя 15 лет она решила проверить свои догадки и связалась с бывшим молодым человеком:

«Он признался, что тоже до сих пор не верит в то, что наш ребенок родился монстром и умер. Потому что потом и у него, и у меня родились здоровые дети. И не было патологий наследственных», - отметила Дарья.

Сибирячка обратилась в Следственный комитет. Правоохранители начали проверку и назначили экспертизу ДНК. Одну из них проводили в Якутии, а другую – в Хабаровске. Обе экспертизы показали, что Дарья - мать умершей девочки. Однако женщина утверждает, что итоги проверки отличаются от документов из больницы:

«В экспертизе из Хабаровска указано, что якобы у ребенка была сформирована берцовая кость. А в документах из больницы написано, что у ребенка были колени вывернуты назад, правая нога длиннее, чем левая, еще была деформация верхних конечностей. Как такое может быть? У младенца могиле выросла нога?» - недоумевает женщина.

Дарья рассказала своя версию произошедшего. Умерший ребенок похоронен рядом с ее отцом. По мнению сибирячки, на экспертизу отправили его останки. Женщина намерена добиться независимой проверки, но сделать это будет непросто: часть останков девочки, эксгумированные для проведения экспертизы, использовали полностью. Теперь ей нужно добиваться новой эксгумации.