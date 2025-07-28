Сибирячка, обвинившая роддом в подмене ребенка, добивается независимой экспертизы
Женщина уверена: ее сын, которого могли подменить врачи 15 лет назад, жив
28 июля 2025, 22:15, ИА Амител
Сибирячка Дарья Лузина обвиняет якутский роддом в подмене ребенка, которую врачи якобы сделали 15 лет назад. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Со слов женщины, на УЗИ врачи говорили, что у нее будет здоровый мальчик. Но медики роддома в якутском поселке Хандыга сказали, что она родила девочку с патологиями, и даже не показали ее:
«Я рожала в 17 лет от парня, с которым встречалась три года. Мне делали кесарево, ребенка сразу даже не показали: сказали только, что родилась девочка. Хотя на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик, и с ним все в порядке. Я просила принести мне ребенка, но в ответ от медсестер слышала: «Завтра врач вам все скажет», - вспоминает сибирячка.
Как утверждает Дарья, врач, принимавшая роды, заявила ей: «Ты родила монстра! Она не выживет». Спустя три дня медики сказали, что ребенок умер.
После похорон умершей девочки сибирячка рассталась с ее отцом. Позже она построила семью и родила трех здоровых детей: двух сыновей и дочку. Однако мысли о том, что первый рожденный ею ребенок жив, не покидали женщину.
Спустя 15 лет она решила проверить свои догадки и связалась с бывшим молодым человеком:
«Он признался, что тоже до сих пор не верит в то, что наш ребенок родился монстром и умер. Потому что потом и у него, и у меня родились здоровые дети. И не было патологий наследственных», - отметила Дарья.
Сибирячка обратилась в Следственный комитет. Правоохранители начали проверку и назначили экспертизу ДНК. Одну из них проводили в Якутии, а другую – в Хабаровске. Обе экспертизы показали, что Дарья - мать умершей девочки. Однако женщина утверждает, что итоги проверки отличаются от документов из больницы:
«В экспертизе из Хабаровска указано, что якобы у ребенка была сформирована берцовая кость. А в документах из больницы написано, что у ребенка были колени вывернуты назад, правая нога длиннее, чем левая, еще была деформация верхних конечностей. Как такое может быть? У младенца могиле выросла нога?» - недоумевает женщина.
Дарья рассказала своя версию произошедшего. Умерший ребенок похоронен рядом с ее отцом. По мнению сибирячки, на экспертизу отправили его останки. Женщина намерена добиться независимой проверки, но сделать это будет непросто: часть останков девочки, эксгумированные для проведения экспертизы, использовали полностью. Теперь ей нужно добиваться новой эксгумации.
"Обе экспертизы показали, что Дарья - мать умершей девочки."
Судя по её аргументам, можно делать и третью, и четвертую эксгумацию, она все равно не примет никакой другой версии кроме той, что уже сформировалась в её голове. Любая нестыковка будет рассматриваться ей как доказательство подлога и фальсификации. Но самое печальное, что даже она действительно права, то она вряд ли найдёт сына. А если и найдёт, то кто она ему спустя столько лет, чужая незнакомая женщина?
08:40:39 29-07-2025
Мне до родов говорили по всем Узи девочка- родила мальчика не кесарево. 15 лет назад было.
09:47:59 29-07-2025
Гость (08:40:39 29-07-2025) Мне до родов говорили по всем Узи девочка- родила мальчика ... А что, при кесареве могут чегой-то отрезать?
19:34:03 29-07-2025
Гость (09:47:59 29-07-2025) А что, при кесареве могут чегой-то отрезать?... нет, могут травмировать ребенка, но это совсем безрукие какие-то и такого не может быть при действии современных протоколов
19:35:32 29-07-2025
Гость (08:40:39 29-07-2025) Мне до родов говорили по всем Узи девочка- родила мальчика ... это вы фигню написали, тк в то время УЗИ были какие угодно и даже в краевой столице были слепошарые аппараты и не менее "зрячие" трактовальщики увиденного. Ну если вы только нам тут из москвы пишете, то да удивительно ахах
09:54:31 29-07-2025
"железный" аргумент, конечно - у обоих во вторых браках здоровые дети. а подумать, что именно ваши гены были несовместимы настолько, что родился больной ребенок?
14:29:48 29-07-2025
Гость (09:54:31 29-07-2025) гены были несовместимы настолько, что родился больной ребенок Ну какой ребёнок? Врач, принимавшая роды, чётко же заявила ей: «Ты родила МОНСТРА! Она не выживет!»,
и тут же осиновым колом поставила точку в этой драме. Человечество спасено. Ведьма уничтожена. ХеппиЭнд. Я так в кино видел.
19:36:23 29-07-2025
Гость (09:54:31 29-07-2025) "железный" аргумент, конечно - у обоих во вторых браках здор... нет, от несовместимости возникает патологическая невынашиваемость и выкидыш до 13 недель