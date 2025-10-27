Сибирячка отдала более миллиона рублей за постройку дома с шатающимися стенами

Фирма, построившая жилье, продолжает работать под тем же адресом, просто сменив название предприятия

27 октября 2025, 12:34, ИА Амител

Сибирячка отсудила 2,5 миллиона за дом с некачественными стенами / Фото: предоставлено Викторией для "КП-Новосибирск"

Жительница Новосибирска Виктория отдала более миллиона рублей за ремонт дома, но вместо уютного жилья получила опасное для жизни строение. Женщина утверждает, что подрядчик ее обманул, а после суда осталась с развалившимся домом и без надежды вернуть деньги. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Осенью 2021 года 58-летняя Виктория решила расширить семейный дом в коттеджном поселке. Она доверилась компании, баннер которой висел в городе более 15 лет и внушал уверенность красивыми примерами построек. Прораб, осмотрев жилье, заявил, что старый дом сгнил и требуется полная перестройка. Женщина поверила, подписала договор и внесла 100 тысяч рублей предоплаты. Позже деньги собирали на каждом этапе – всего 1,1 миллиона рублей.

Когда семья впервые решила переночевать в "новом" доме, оказалось, что тепло он не держит. При разборке стен Виктория обнаружила, что между вагонкой лежал старый пенопласт, приклеенный монтажной пеной, а вместо балок – тонкие рейки, собранные гвоздями. Эксперты подтвердили, что дом не утеплен, перекрытия держатся на честном слове, а сваи шатаются – строение опасно для жизни.

Подрядчик обещал все исправить, но вскоре перестал выходить на связь. Когда женщина обратилась в суд, выяснилось, что фирма была ликвидирована еще до подписания договора, а печати использовались незаконно.

Судебные разбирательства длились три года. Первая экспертиза оценила ущерб всего в 150 тысяч рублей, но повторная независимая экспертиза установила реальную сумму убытков – более двух миллионов. В итоге суд обязал бизнесмена и его дочь, значившуюся директором фирмы, выплатить Виктории 2,5 миллиона рублей.

Однако женщина не питает иллюзий – деньги вряд ли удастся вернуть. По ее словам, предприниматель продолжает работать под тем же адресом, просто сменив название фирмы.

