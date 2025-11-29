Сибирячка спаивает родного сына и заставляет портить жизнь родственнице

Потерпевшая женщина уже несколько лет страдает от выходки своей пьющей родственницы

В редакцию "КП-Новосибирск" обратилась Виктория*, проживающая в одном из новосибирских поселков. Она утверждает, что ее родственница Ольга* приучает к алкоголю 17-летнего приемного сына и подговорила его совершить акт вандализма на дачном участке Виктории. Сибирячка поделилась своей историей о происходящем в семье.

По словам Виктории, первые признаки странного поведения за Ольгой она заметила еще 14 лет назад, во время совместного пребывания в отделении патологии для беременных.

Несколько позже, около пяти лет назад, Ольга с мужем Николаем* и его матерью продали свой дом в селе Ургун и приобрели квартиру в том же доме, где жила Виктория.

«Именно тогда стало заметно пристрастие Ольги к выпивке. Когда она приходила ко мне, было очевидно, что она пьяна, – вспоминает Виктория. – Однажды и я зашла к ним в гости, а наутро Ольга позвонила мне с обвинениями: "Ты была у нас вчера, а сегодня я нашла иголку в шубе, это ты ее подкинула!" Я была просто поражена такими заявлениями. Позже она стала называть меня ведьмой».

Впоследствии, как утверждает Виктория, Ольга отправила своего мужа, страдающего ДЦП, в реабилитационный центр, а сама все это время пила. В течение полугода женщина вела нетрезвый образ жизни. А после, забрав все деньги со счета супруга, вместе с детьми ушла из дома. Приют же Ольга нашла у другой одинокой пенсионерки.

«У этой женщины была непростая судьба, а Ольга, чтобы вызвать сочувствие, заявила, что муж ее избивает, а также детей. И та женщина ее приютила, – рассказала корреспонденту "КП-Новосибирск" Виктория. – Более того, эта пожилая женщина уже переписала квартиру и гараж на имя Ольги».

Приблизительно четыре месяца назад, согласно рассказу сибирячки, Ольга и ее приемный сын устроили разгром на даче у Виктории.

«Сначала выломали калитку, вытоптали весь урожай. На следующий день они вернулись с инструментами. Они разбили стекла, сломали все скамейки, изрезали теплицу, пытались проникнуть в дом и вырвали гвозди, – вспоминает Виктория. – Благодаря камерам видеонаблюдения и отпечаткам пальцев полиция вышла на Ольгу и ее приемного сына Ивана*. Тогда я пожалела их и подписала заявление о возмещении ущерба, после чего дело закрыли. Однако Ольга возместила лишь часть ущерба – около 21 тысячи рублей».

Но больше всего Викторию беспокоит судьба детей:

«Приемный сын Иван участвовал в погроме по указанию Ольги – он сам в этом признался. Она запугивает детей, говоря, что если они что-то скажут не так, то их заберут в детский дом, – рассказывает Виктория. – Она постоянно собирает Ваню и его приятелей в гараже и угощает их алкоголем. Вместе с ними она пьет, а потом дает им задания. Именно во время одной из таких посиделок они и разгромили мою дачу».

14-летняя дочь Ольги, по словам соседей, стала замкнутой, редко появляется на улице и неясно, посещает ли она школу.

«Я хочу добиться лишения Ольги родительских прав: я уже обращалась в подразделение по делам несовершеннолетних, но пока безрезультатно. Иван сейчас находится у приемного отца, а дочь остается с Ольгой, и я очень за нее волнуюсь».

*Имена всех героев публикации изменены