Сибирячка судится за наследство от возлюбленного, с которым виделась полвека назад

Женщина узнала о завещании слишком поздно

02 августа 2025, 18:25, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

Жительница Новосибирска узнала, что ее бывший возлюбленный, с которым у нее был курортный роман 50 лет назад, оставил ей в наследство квартиру в Москве и участок земли. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По данным Гагаринского районного суда Москвы, женщина познакомилась с мужчиной еще в студенчестве. Однако отношения не смогли перерасти в семью из-за матери мужчины. Спустя годы женщина вышла замуж, родила детей и жила в Новосибирске, тогда как ее возлюбленный проживал в столице.

В 2020 году мужчина скончался. Однако о завещании женщина узнала только через пару лет, поэтому вступить в права она уже не успела, и имущество отошло городу.

В итоге сибиряка подала иск, и Верховный суд РФ встал на ее сторону. Теперь ее ждет долгая судебная борьба за право на наследство.