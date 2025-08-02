НОВОСТИОбщество

Сибирячка судится за наследство от возлюбленного, с которым виделась полвека назад

Женщина узнала о завещании слишком поздно

02 августа 2025, 18:25, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com
Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

Жительница Новосибирска узнала, что ее бывший возлюбленный, с которым у нее был курортный роман 50 лет назад, оставил ей в наследство квартиру в Москве и участок земли. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По данным Гагаринского районного суда Москвы, женщина познакомилась с мужчиной еще в студенчестве. Однако отношения не смогли перерасти в семью из-за матери мужчины. Спустя годы женщина вышла замуж, родила детей и жила в Новосибирске, тогда как ее возлюбленный проживал в столице.

В 2020 году мужчина скончался. Однако о завещании женщина узнала только через пару лет, поэтому вступить в права она уже не успела, и имущество отошло городу.

В итоге сибиряка подала иск, и Верховный суд РФ встал на ее сторону. Теперь ее ждет долгая судебная борьба за право на наследство.

Комментарии 6

Avatar Picture
Иван

19:50:16 02-08-2025

Странная и непонятная система. Почему государство может забрать имущество. Государство должно отыскать наследополучателя и известить. Если наследник откажется тогда другое дело.... А так втихушку забрали и молчок... Отжали и все.

  25

Avatar Picture
Гость

10:14:45 03-08-2025

Иван (19:50:16 02-08-2025) Странная и непонятная система. Почему государство может забр... Никто наследников не ищет, нет такой услуги.

  1

Avatar Picture
dok_СФ

10:53:08 03-08-2025

Иван (19:50:16 02-08-2025) Странная и непонятная система. Почему государство может забр... Государство должно отыскать наследополучателя ..? Даже алиментщиков - всех нашли? Интерес в получении зарплаты, а не в каком-то поиске..

  -3

Avatar Picture
Russkiy

10:15:25 03-08-2025

Имущество отошло городу, т.е. тому человеку, который в мэрии отвечает за распределение имущества.

  2

Avatar Picture
Гость

10:18:44 03-08-2025

Что значит узнала поздно? Те, кто должны были сообщить ей вовремя, сообщили поздно? Намеренно, чтобы завладеть самим.

  3

Avatar Picture
Гость

20:09:21 03-08-2025

удачи ей. Любите, девушки, простых романтиков. и опять история про то, как мамки портят жизнь своим детям.

  5

