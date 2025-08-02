Сибирячка судится за наследство от возлюбленного, с которым виделась полвека назад
Женщина узнала о завещании слишком поздно
02 августа 2025, 18:25, ИА Амител
Жительница Новосибирска узнала, что ее бывший возлюбленный, с которым у нее был курортный роман 50 лет назад, оставил ей в наследство квартиру в Москве и участок земли. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По данным Гагаринского районного суда Москвы, женщина познакомилась с мужчиной еще в студенчестве. Однако отношения не смогли перерасти в семью из-за матери мужчины. Спустя годы женщина вышла замуж, родила детей и жила в Новосибирске, тогда как ее возлюбленный проживал в столице.
В 2020 году мужчина скончался. Однако о завещании женщина узнала только через пару лет, поэтому вступить в права она уже не успела, и имущество отошло городу.
В итоге сибиряка подала иск, и Верховный суд РФ встал на ее сторону. Теперь ее ждет долгая судебная борьба за право на наследство.
19:50:16 02-08-2025
Странная и непонятная система. Почему государство может забрать имущество. Государство должно отыскать наследополучателя и известить. Если наследник откажется тогда другое дело.... А так втихушку забрали и молчок... Отжали и все.
10:14:45 03-08-2025
Иван (19:50:16 02-08-2025) Странная и непонятная система. Почему государство может забр... Никто наследников не ищет, нет такой услуги.
10:53:08 03-08-2025
Иван (19:50:16 02-08-2025) Странная и непонятная система. Почему государство может забр... Государство должно отыскать наследополучателя ..? Даже алиментщиков - всех нашли? Интерес в получении зарплаты, а не в каком-то поиске..
10:15:25 03-08-2025
Имущество отошло городу, т.е. тому человеку, который в мэрии отвечает за распределение имущества.
10:18:44 03-08-2025
Что значит узнала поздно? Те, кто должны были сообщить ей вовремя, сообщили поздно? Намеренно, чтобы завладеть самим.
20:09:21 03-08-2025
удачи ей. Любите, девушки, простых романтиков. и опять история про то, как мамки портят жизнь своим детям.