Паблик "Барнаул 22" выиграл суд против экс-директора лицея №122

В 2024 году суд встал на сторону директора лицея №122, однако затем кассация отправила дело на новое рассмотрение

02 августа 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Лицей №122/ Фото: сайт МБОУ лицея №122

Сообщество "Барнаул 22" выиграло суд против директора лицея № 122 Игоря Зеленцова. Это процесс начался из-за публикации паблика о проблемах в школе. Зеленцов подал на сообщество в суд, который признал директора правым и обязал "Барнаул 22" удалить текст. Затем кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение. В итоге Центральный районный суд 21 июля 2025 года вынес другое решение, по которому Зеленцову отказали в удовлетворении иска, а правым признали "Барнаул 22". Об этом amic.ru рассказала юрист сообщества Наталья Вишневская.

"Все факты соответствовали действительности"

Судя по информации на сайте Центрального районного суда, дело начали пересматривать в апреле 2025 года. Всего по нему состоялось четыре заседания, на последнем прозвучало решение.

"В Центральном районному суде была вновь назначена экспертиза. Она установила, что негативные высказывания были, но мы доказали, что все факты соответствуют действительности. В итоге Зеленцову отказали в требованиях в полном объеме. Также Зеленцов должен будет возместить все издержки, расходы на экспертизу и представителя. Сумма будет определена позднее. Решение ещё не вступило в законную силу, Зеленцов будет его обжаловать как минимум в апелляционной инстанции", — отметила Наталья Вишневская.

Таким образом, "Барнаул 22" теперь не должен ни удалять пост, ни приносить извинений Зеленцову, ни выплачивать ему компенсацию.

При этом сам "Барнаул 22" ранее писал, что в 2024 году в лицее №122 сменился директор, а сам Зеленцов мог уехать из Алтайского края. На сайте "Лицея №122" сейчас указан другой директор, а именно Ольга Шевцова.

Центральный районный суд Барнаула / Фото: amic.ru

Что это за дело?

Летом 2023 года Зеленцов подал в суд на сообщество "Барнаул 22" по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стал пост, в котором родители учащихся лицея рассказали, что за последние пять лет в школе была текучка кадров, а директор якобы "позволял себе выражаться в сторону учителей и детей", уроки в школе проводили педагоги без соответствующего образования, учеников отчитывали за форму и так далее. Зеленцов требовал заплатить компенсацию 10 тысяч рублей, извиниться и удалить публикацию. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Как шёл суд?

В сентябре 2023 года начался суд по делу. Процесс закрыли от журналистов по требованию Игоря Зеленцова. В итоге иск Зеленцова был удовлетворен частично, почти вся публикация была признана не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство директора. В пользу Зеленцова взыскали компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей, также сообщество обязали удалить информацию.

"Барнаул 22" решение не устроило, адвокат обратилась в Алтайский краевой суд с апелляцией, и там жалобу частично удовлетворили, исключив из текста некоторые формулировки. Однако защита "Барнаул 22" была намерена добиться отмены требований удалить пост и написать опровержение. Поэтому представитель сообщества обратился в кассацию.

14 ноября 2024 года дело рассмотрели в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерове. Суд отменил решение Центрального районного суда и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, следует из информации в картотеке дел кассационного суда. Наталья Вишневская пояснила, что дело направили на пересмотр, так как оно было рассмотрено "с нарушением процессуальных норм", а также "были неправильно применены нормы материального права".