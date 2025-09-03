Сибирячка в Таиланде ударилась головой при падении и заговорила на древнерусском

Женщина не помнит своего имени и не узнает близких людей

Сибирячка в Таиланде ударилась головой и заговорила на древнерусском / Фото: Mash

В Таиланде 45-летняя жительница Томска по имени Елена получила тяжелые травмы при падении возле бассейна, сообщает Telegram-канал Mash.

«Поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду. Ее вытащили и вызвали медиков. Они диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Рекомендация – трепанация черепа», – говорится в сообщении.

Сейчас женщина не помнит своего имени и не узнает близких людей, при этом общается со всеми исключительно на древнерусском языке. Сибирячка – филолог по образованию.

