Сибирячка в Таиланде ударилась головой при падении и заговорила на древнерусском
Женщина не помнит своего имени и не узнает близких людей
03 сентября 2025, 16:30, ИА Амител
Сибирячка в Таиланде ударилась головой и заговорила на древнерусском / Фото: Mash
В Таиланде 45-летняя жительница Томска по имени Елена получила тяжелые травмы при падении возле бассейна, сообщает Telegram-канал Mash.
«Поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду. Ее вытащили и вызвали медиков. Они диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Рекомендация – трепанация черепа», – говорится в сообщении.
Сейчас женщина не помнит своего имени и не узнает близких людей, при этом общается со всеми исключительно на древнерусском языке. Сибирячка – филолог по образованию.
16:38:03 03-09-2025
Этож надо так пить
17:25:13 03-09-2025
Гость (16:38:03 03-09-2025) Этож надо так пить... Скажи себе это когда где нибудь подскользнешься)
10:51:34 04-09-2025
Гость (16:38:03 03-09-2025) Этож надо так пить... если бы пила, не упала бы, так только трезвые падают.
16:47:02 03-09-2025
теперь, чтобы послать далеко и правильно кондуктора в маршрутке - ей придется учить русский...
здоровьица!
16:55:33 03-09-2025
и как много там спецов по древнерусскому?7 просто тарабанщину говорит и все
19:18:19 03-09-2025
Матерный не считается древнерусским