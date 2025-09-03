НОВОСТИПроисшествия

Сибирячка в Таиланде ударилась головой при падении и заговорила на древнерусском

Женщина не помнит своего имени и не узнает близких людей

03 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Сибирячка в Таиланде ударилась головой и заговорила на древнерусском / Фото: Mash
В Таиланде 45-летняя жительница Томска по имени Елена получила тяжелые травмы при падении возле бассейна, сообщает Telegram-канал Mash.

«Поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду. Ее вытащили и вызвали медиков. Они диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Рекомендация – трепанация черепа», – говорится в сообщении.

Сейчас женщина не помнит своего имени и не узнает близких людей, при этом общается со всеми исключительно на древнерусском языке. Сибирячка – филолог по образованию.

Ранее туристка из России погибла в Турции из-за упавшего на нее дерева.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:38:03 03-09-2025

Этож надо так пить

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:13 03-09-2025

Гость (16:38:03 03-09-2025) Этож надо так пить... Скажи себе это когда где нибудь подскользнешься)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:34 04-09-2025

Гость (16:38:03 03-09-2025) Этож надо так пить... если бы пила, не упала бы, так только трезвые падают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:47:02 03-09-2025

теперь, чтобы послать далеко и правильно кондуктора в маршрутке - ей придется учить русский...
здоровьица!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:33 03-09-2025

и как много там спецов по древнерусскому?7 просто тарабанщину говорит и все

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:19 03-09-2025

Матерный не считается древнерусским

  3 Нравится
Ответить
