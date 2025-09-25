НОВОСТИОбщество

Сибиряк раскопал шахту ядерной ракеты, чтобы сдать ее на металл

Мужчина отделался крупным штрафом

25 сентября 2025, 13:40, ИА Амител

Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Кемеровской области жителя Мариинска оштрафовали за раскопку шахты ликвидированной более 30 лет назад ядерной ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

По данным суда, объект ранее принадлежал Министерству обороны России. В мае 2024 года 35-летний экскаваторщик вместе с напарником пытался добраться до шахты ради металла. Для этого они повредили лесной почвенный покров и уничтожили несколько деревьев. В результате ущерб окружающей среде составил около двух тысяч квадратных метров.

Суд признал мужчину виновным в использовании лесных участков без специального разрешения и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Также с него взыскан ущерб 3,5 миллиона рублей.

Материалы в отношении напарника обвиняемого в суд пока не поступали.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

20:49:27 25-09-2025

Дурь, кстати. Однажды выплавленный металл должен вернуться в экономику страны. Конечно, это должны были сделать военные, но раз у них не дошли руки, то неправильно наказывать людей, сделавших это за них, хоть и небескорыстно.

  2 Нравится
Ответить
