Сибиряк раскопал шахту ядерной ракеты, чтобы сдать ее на металл
Мужчина отделался крупным штрафом
25 сентября 2025, 13:40, ИА Амител
В Кемеровской области жителя Мариинска оштрафовали за раскопку шахты ликвидированной более 30 лет назад ядерной ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.
По данным суда, объект ранее принадлежал Министерству обороны России. В мае 2024 года 35-летний экскаваторщик вместе с напарником пытался добраться до шахты ради металла. Для этого они повредили лесной почвенный покров и уничтожили несколько деревьев. В результате ущерб окружающей среде составил около двух тысяч квадратных метров.
Суд признал мужчину виновным в использовании лесных участков без специального разрешения и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Также с него взыскан ущерб 3,5 миллиона рублей.
Материалы в отношении напарника обвиняемого в суд пока не поступали.
20:49:27 25-09-2025
Дурь, кстати. Однажды выплавленный металл должен вернуться в экономику страны. Конечно, это должны были сделать военные, но раз у них не дошли руки, то неправильно наказывать людей, сделавших это за них, хоть и небескорыстно.