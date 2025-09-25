Сибиряки чаще выбирали необычные маршруты для отдыха этим летом

T2 изучила туристические предпочтения абонентов

Компания T2 проанализировала поездки жителей Сибири минувшим летом и отметила смену туристических предпочтений. Привычные курорты уступили место новым маршрутам – от Калмыкии и Астраханской области до Кавказа и Чукотки.

По сравнению с летом 2024-го число поездок в Краснодарский край сократилось на 14%. В Москву и Подмосковье отправилось на 11% меньше туристов, в Казань – на 12%. Поток отдыхающих на Алтай снизился на 7%. При этом Санкт-Петербург и Калининград сохранили прошлогодние показатели.

Заметный рост показали регионы, которые раньше не пользовались высокой популярностью. Число поездок в Калмыкию и Астраханскую область выросло на 10%. Интерес к Чукотке увеличился в 2,5 раза.

Калмыкия притягивает буддийской культурой и степными пейзажами, Астраханская область – цветущими лотосовыми полями и гастротурами, а Чукотка – возможностью увидеть китов и посетить самую восточную точку материка – мыс Дежнева.

Республики Северного Кавказа этим летом тоже приняли больше туристов из Сибири – поток вырос на 85%. Наибольший интерес сибиряки проявили к Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В целом жители Сибири чаще выбирали маршруты, где можно получить новые впечатления и отдохнуть вдали от мегаполисов.

Хорошее покрытие сети T2 на популярных направлениях позволило определить регионы с наибольшим трафиком. Чаще всего сибирские туристы звонили в Ямало-Ненецком автономном округе, а больше всего интернет-трафика пришлось на Магаданскую область.

Исследование проводили по девяти регионам Сибири: Красноярскому краю, Новосибирской, Омской и Томской областям, Кузбассу, Алтайскому краю, республикам Алтай, Хакасия и Тыва. Для анализа использовали обезличенные данные абонентов.

