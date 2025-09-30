Сильная давка произошла в школе Иркутска после сокращения уроков из-за отсутствия питания
По факту происшествия прокуратура и Следственный комитет начали проверки по признакам халатности
30 сентября 2025, 13:42, ИА Амител
В Иркутске в школе № 19 произошла давка после сокращенных уроков, причиной стала отмена питания. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Как рассказали ученики и их родители, около тысячи школьников из шести параллелей одновременно вышли из классов, в коридорах возникла толчея. Многие падали, есть травмированные: по предварительным данным, один ребенок сломал руку. Кроме того, в давке разбились телефоны и был опрокинут шкаф.
Очевидцы утверждают, что ситуацию никто не контролировал – ни учителя, ни администрация, ни охрана.
13:54:39 30-09-2025
- "Очевидцы утверждают, что ситуацию никто не контролировал – ни учителя, ни администрация, ни охрана." ---------- Аналогично произошла Февральская революция 1917 года.
13:56:49 30-09-2025
Ну дома поели бы. Чего толкаться то? Непонятно.
14:08:46 30-09-2025
Гость (13:56:49 30-09-2025) Ну дома поели бы. Чего толкаться то? Непонятно.... Сытому, зашквареному, голодного не понять. Любящая хозяина собака, может загрызть своего хозяина, когда он начнет отнимать ее миску с кормом.
13:59:19 30-09-2025
"около тысячи школьников из шести параллелей одновременно вышли из классов, в коридорах возникла толчея. "------- Т.е. на перемены учеников из классов не выпускают?
15:17:08 30-09-2025
А на переменах школьники перемещаются в разных направлениях или всей кучей тоже устремляются к выходу?
14:07:45 30-09-2025
Что за бред! Та же тысяча школьников также одновременно выходит в те же коридоры каждые сорок минут после звонка на перемену. Каждый день, по три раза минимум. Плюс школа явно не одноэтажная, раз в ней учится одновременно тысяча человек, а значит, эта тысяча была привычно рассеяна по нескольким длинным коридорам. Как сокращение уроков могло повлиять на эту ситуацию? Никак! Внимание, вопрос! Что же произошло на самом деле? Предполагаю, основная давка была на лестнице и в раздевалке, куда ломанулись старшаки, сметая все и всех на своем пути. Администрация, конечно, прохлопала ушами, но, к счастью - легко отделались. А может, отмена питания - это отмазка и причина произошедшего была совсем в другом?
14:48:03 30-09-2025
Эх молодежь! Читайте историю и посмотрите фильм советский Жизнь Клима Сомгина
Давка на коронации Николая 2 произошла потому что давали по прянику и пути дороги к этим пряникам куда ломанулись люди были опасными - неровными, с препятствиями под ногами и так далее и в какой то момент когда началась давка это все и сработало. Тут такая же ситуация. Толпа ради интереса ломанулась а мелкие препятствия и опасное захламление проходов вызвало давку. Поэтому в школах СССР всегда контролировали ширину коридоров и выводили классы строем. Дисциплина должна быть на высоте. Учителей и директора надо сажать
15:16:09 30-09-2025
"и выводили классы строем."
Ага, десять раз. Шаг влево, шаг вправо - расстрел
18:16:52 30-09-2025
Ой, деточки толпы испугались, подавились, голодными остались!!! Теперь точно психтравма будет! В суд, в суд надо подавать!!!! Окоянные педагоги! )))