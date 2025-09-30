Сильная давка произошла в школе Иркутска после сокращения уроков из-за отсутствия питания

По факту происшествия прокуратура и Следственный комитет начали проверки по признакам халатности

30 сентября 2025, 13:42, ИА Амител

В Иркутске в школе № 19 произошла давка после сокращенных уроков, причиной стала отмена питания. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Как рассказали ученики и их родители, около тысячи школьников из шести параллелей одновременно вышли из классов, в коридорах возникла толчея. Многие падали, есть травмированные: по предварительным данным, один ребенок сломал руку. Кроме того, в давке разбились телефоны и был опрокинут шкаф.

Очевидцы утверждают, что ситуацию никто не контролировал – ни учителя, ни администрация, ни охрана.