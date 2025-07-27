Метеопаты в течение суток могут столкнуться с недомоганием

27 июля 2025, 12:15, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

27 июля ожидаются возмущения и магнитные бури, которые связаны с приходом солнечного протуберанца и выбросом из него плазмы. Такой информацией поделились ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Специалисты отмечают, что произошедшее увеличило вероятность неблагоприятной геомагнитной обстановки до 60%.

О том, будет ли магнитная буря 27 июля 2025 года и какой мощности она достигнет, – в материале amic.ru.

Правда ли, что 27 июля на Землю обрушится магнитная буря?

Да. Согласно прогнозам ученых лаборатории, вероятность такого сценария составляет 60%. При это возмущенное состояние магнитосферы ожидают в 25% случаев, а шанс спокойной геомагнитной обстановки оценивают в 15%.

Сколько продлится геомагнитный шторм 27 июля?

Судя по представленной на сайте диаграмме, его пик придется на период с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Также ощутимыми геомагнитные колебания будут с 15:00 до 18:00. Повторных возмущений после этого не ожидается.

Какой мощности достигнут геомагнитные возмущения?

Максимум, которого они достигнут, – 5 баллов. Это слабая магнитная буря класса G1. Далее возмущения в магнитосфере Земли опустятся до четырех баллов, а к концу дня плавно уйдут в "зеленую" зону.

Как уберечь свой организм от негативного воздействия магнитной бури?

Медики уверены, что влияние магнитных бурь на человеческий организм сильно переоценивают. Врачи рекомендуют не раздувать из этого проблему и сосредоточиться на режиме дня: высыпаться, пить достаточное количество жидкости, вести активные образ жизни и чаще бывать на свежем воздухе. Тогда на вашем самочувствии не будут сказываться никакие возмущения в магнитосфере Земли.