Сильный ветер оставил без электричества центр Барнаула

11 ноября 2025, 20:32, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

В центре Барнаула произошло отключение электроэнергии из-за сильного ветра. Авария затронула район торгового центра "Первомайский" и обе стороны проспекта Красноармейского.

Как сообщают очевидцы, свет пропал примерно на 20 минут.

«На Папанинцев минут 20 света не было, сидели скучали, мобильный интернет в доме не ловит», – поделились жители.

В аварийной службе изданию "Толк" подтвердили, что на линии электропередачи произошло повреждение. Для устранения неисправности уже выехала ремонтная бригада.

Инцидент произошел на фоне неблагоприятных погодных условий – в Барнауле сохраняется сильный ветер, который мог стать причиной повреждения электросетей.