Сильный ветер оставил без электричества центр Барнаула
11 ноября 2025, 20:32, ИА Амител
В центре Барнаула произошло отключение электроэнергии из-за сильного ветра. Авария затронула район торгового центра "Первомайский" и обе стороны проспекта Красноармейского.
Как сообщают очевидцы, свет пропал примерно на 20 минут.
«На Папанинцев минут 20 света не было, сидели скучали, мобильный интернет в доме не ловит», – поделились жители.
В аварийной службе изданию "Толк" подтвердили, что на линии электропередачи произошло повреждение. Для устранения неисправности уже выехала ремонтная бригада.
Инцидент произошел на фоне неблагоприятных погодных условий – в Барнауле сохраняется сильный ветер, который мог стать причиной повреждения электросетей.
21:39:27 11-11-2025
тут стоит мой дизлайк на данную новость !!!
А знаете почему
07:53:44 12-11-2025
Вот они важные масштабные новости. Несколько домов аж 20 минут смогли просуществовать без электричества. Жуть. Нужно объявить сбор средств для оказания помощи пострадавшим в этой чудовищной трагедии.
09:03:15 12-11-2025
Гость (07:53:44 12-11-2025) Вот они важные масштабные новости. Несколько домов аж 20 мин... я не против, собирайте, ваши копейки очень важны для нас.. )))
Вообще не очень понятно про ветер - кабели высоковольтные в городе все подземные, неужели будку трансформаторную ветром сдуло?? )))