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Синдром самозванца испытывают более 30% работников на Алтае. Как с этим справиться

Чаще всего неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать собственные успехи свойственна молодым людям

17 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае свыше трети работников сомневаются в своих профессиональных навыках, а почти половина убеждена, что их карьерные успехи и достижения – результат удачи и стечения обстоятельств, а не усилий и труда, говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и социальной сети для нетворкинга "Сетка".

Синдром самозванца – психологическое состояние, когда человек не уверен в своем профессионализме и считает свои успехи и достижения не плодом усилий, а результатом обмана или удачного стечения обстоятельств.

"Большинство опрошенных жителей Алтайского края (60%) считают себя компетентными специалистами, но лишь 25% не испытывают абсолютно никаких сомнений в своих навыках, тогда как 35% чуть менее уверены в себе. При этом заметная доля респондентов (35%) сомневаются в своих компетенциях. Чаще всего это начинающие специалисты (56%) и работники среднего звена (48%), но и среди ведущих специалистов и топ-менеджеров такие тоже есть – 24 и 28% соответственно", – говорится в исследовании.

У кого больше неуверенности в своих силах?

Чаще всего неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать собственные успехи свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (40%). Среди респондентов в возрасте 35–44 лет, 45–55 лет и старше неуверенных в себе заметно меньше (28, 17 и 15% соответственно). 

"Чем старше человек и больше опыт – тем меньше выражен синдром самозванца", – подчеркнули социологи.

Неуверенность в своих силах и проблемы с осознанием и присвоением собственных заслуг беспокоят преимущественно женщин. Они чаще мужчин высказывали сомнения (40% против 29%) и заметно реже выражали уверенность (54% против 65%).

Также женщины чаще испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей должности (74% против 68%), и сомнения в способности качественно выполнять свою работу (66% против 50%). У них чаще возникают мысли о том, что они не соответствуют занимаемой должности (26% против 17%).

Когда испытывают синдром самозванца и как с ним справиться?

Чаще всего синдром самозванца люди испытывают, когда:

  • нужно сделать сложную задачу – 31%;
  • нужно выступить перед людьми – 26%;
  • их хвалят перед коллегами – 25%;
  • коллеги интересуются их мнением о рабочей задаче – 21%;
  • их просят поделиться своим опытом – 20%.

Негативное влияние сомнений в собственных компетенциях выражается:

  • в боязни развиваться и искать новую работу – 66%;
  • в апатии и нежелании прилагать усилия к выполнению задач – 53%;
  • в чувстве вины перед работодателем и (или) коллегами – 40%;
  • в страхе просить повышения – 39%.

Справляться с неуверенностью позволяют:

  • самообразование и повышение квалификации – 40%;
  • профессиональное обучение – 31%;
  • похвала от руководства – 30%;
  • подтверждение высокого уровня квалификации и навыков от коллег по рынку – 20%.

Самыми бесполезными способами "самотерапии" опрошенные назвали:

  • самовнушение – 31%;
  • советы друзей – 23%;
  • похвала коллег – 18%;
  • обращение к коучам – 16%.

Алтайский край Работа опросы

Комментарии 1

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Географ

20:06:42 17-06-2025

Ну и какая польза от этого исследования?

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