Синдром самозванца испытывают более 30% работников на Алтае. Как с этим справиться

Чаще всего неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать собственные успехи свойственна молодым людям

17 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае свыше трети работников сомневаются в своих профессиональных навыках, а почти половина убеждена, что их карьерные успехи и достижения – результат удачи и стечения обстоятельств, а не усилий и труда, говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и социальной сети для нетворкинга "Сетка".

Синдром самозванца – психологическое состояние, когда человек не уверен в своем профессионализме и считает свои успехи и достижения не плодом усилий, а результатом обмана или удачного стечения обстоятельств.

"Большинство опрошенных жителей Алтайского края (60%) считают себя компетентными специалистами, но лишь 25% не испытывают абсолютно никаких сомнений в своих навыках, тогда как 35% чуть менее уверены в себе. При этом заметная доля респондентов (35%) сомневаются в своих компетенциях. Чаще всего это начинающие специалисты (56%) и работники среднего звена (48%), но и среди ведущих специалистов и топ-менеджеров такие тоже есть – 24 и 28% соответственно", – говорится в исследовании.

У кого больше неуверенности в своих силах?

Чаще всего неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать собственные успехи свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (40%). Среди респондентов в возрасте 35–44 лет, 45–55 лет и старше неуверенных в себе заметно меньше (28, 17 и 15% соответственно).

"Чем старше человек и больше опыт – тем меньше выражен синдром самозванца", – подчеркнули социологи.

Неуверенность в своих силах и проблемы с осознанием и присвоением собственных заслуг беспокоят преимущественно женщин. Они чаще мужчин высказывали сомнения (40% против 29%) и заметно реже выражали уверенность (54% против 65%).

Также женщины чаще испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей должности (74% против 68%), и сомнения в способности качественно выполнять свою работу (66% против 50%). У них чаще возникают мысли о том, что они не соответствуют занимаемой должности (26% против 17%).

Когда испытывают синдром самозванца и как с ним справиться?

Чаще всего синдром самозванца люди испытывают, когда:

нужно сделать сложную задачу – 31%;

нужно выступить перед людьми – 26%;

их хвалят перед коллегами – 25%;

коллеги интересуются их мнением о рабочей задаче – 21%;

их просят поделиться своим опытом – 20%.

Негативное влияние сомнений в собственных компетенциях выражается:

в боязни развиваться и искать новую работу – 66%;

в апатии и нежелании прилагать усилия к выполнению задач – 53%;

в чувстве вины перед работодателем и (или) коллегами – 40%;

в страхе просить повышения – 39%.

Справляться с неуверенностью позволяют:

самообразование и повышение квалификации – 40%;

профессиональное обучение – 31%;

похвала от руководства – 30%;

подтверждение высокого уровня квалификации и навыков от коллег по рынку – 20%.

Самыми бесполезными способами "самотерапии" опрошенные назвали: