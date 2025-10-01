Системы оповещения проверят 1 октября в Барнауле
По всему городу будут запущены электромеханические сирены и речевые комплексы
01 октября 2025, 08:15, ИА Амител
Улица города Барнаула / Фото: amic.ru
В Барнауле 1 октября проведут проверку систем оповещения. Об этом сообщили в городской администрации.
С 10:40 в регионе, как и по всей стране, будут запущены электрические сирены, их работа продлится три минуты.
Одновременно в эфире федеральных теле- и радиоканалов выступят представители краевого управления МЧС и муниципальных органов ГОЧС с разъяснениями о целях проверки.
В ведомстве подчеркнули, что мероприятие носит плановый характер и направлено на проверку готовности систем оповещения.
12:22:47 25-09-2025
готов поспорить что в некоторых районах города систему оповещения не будет слышно !!!
12:51:23 25-09-2025
Резон ее проверять? Куда бежать?
09:17:07 01-10-2025
Какой (12:51:23 25-09-2025) Резон ее проверять? Куда бежать?... Ну и куда ты убежишь, когда у тебя нет визы и загранпаспорта? Сиди и не дёргайся.
08:24:08 01-10-2025
В 10-30 отключу все телевизоры, радиоприемники и интернет на всякий случай.
09:15:47 01-10-2025
Действительно, какой смысл проверки? Например в прошлую проверку в нашем районе (Петровский рынок) слышно не было, был какой то звук далеко-далеко...да и в случае чего (не дай Бог!) бежать то действительно некуда....У нас в городе хоть одно специальное укрытие есть?
09:30:34 01-10-2025
Гостья (09:15:47 01-10-2025) Действительно, какой смысл проверки? Например в прошлую пров... Специальное укрытие куда укроется 600 тысяч барнаульцев?
10:47:30 01-10-2025
Гость (09:30:34 01-10-2025) Специальное укрытие куда укроется 600 тысяч барнаульцев? ... А как же Барнаульское метро?
09:58:15 01-10-2025
Гостья (09:15:47 01-10-2025) Действительно, какой смысл проверки? Например в прошлую пров... Ну да. И если что-то реально случится, то в этом укрытии вы под завалами и останетесь, ибо вытаскивать вам будет тупо некому. Нафиг-нафиг. Тем более что там не будет ни воды, ни еды.
10:04:46 01-10-2025
Гостья (09:15:47 01-10-2025) Действительно, какой смысл проверки? Например в прошлую пров... Это секретная тайна, тебе не положено это знать.
10:52:10 01-10-2025
Гостья (09:15:47 01-10-2025) Действительно, какой смысл проверки? Например в прошлую пров... есть рабочие активные бомбоубежища. Не переживайте. ТО, что вы об этом не знаете, это другой вопрос.
10:44:43 01-10-2025
Сирены завыли! Я их слышу! Что делать? Что Делать? ЧТО ДЕЛАТЬ?????!!! АААА!!!! Помогите!!!! У меня нет радио, нет телевизора, мобильный интернет отключен! Что делать??!!! Что делать???!!!
10:49:57 01-10-2025
9 (10:44:43 01-10-2025) Сирены завыли! Я их слышу! Что делать? Что Делать? ЧТО ДЕЛАТ... поздно. забейте и не нервничайте.
13:01:59 01-10-2025
не было ничего, вечный распил идет. То год слышно, то два года нет ничего.
10:51:02 01-10-2025
Работаю на малотобольской. окна открыты, сижу у окна. Еле услышал, прислушавшись. с закрытым окном не слышно было бы. Это разве сирены? ощущение, что где то от здания администрации орут, и все.