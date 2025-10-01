Системы оповещения проверят 1 октября в Барнауле

По всему городу будут запущены электромеханические сирены и речевые комплексы

01 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Улица города Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле 1 октября проведут проверку систем оповещения. Об этом сообщили в городской администрации.

С 10:40 в регионе, как и по всей стране, будут запущены электрические сирены, их работа продлится три минуты.

Одновременно в эфире федеральных теле- и радиоканалов выступят представители краевого управления МЧС и муниципальных органов ГОЧС с разъяснениями о целях проверки.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие носит плановый характер и направлено на проверку готовности систем оповещения.