Это коснется как самой процедуры проверки, так и ведения документации

15 августа 2025, 08:55, ИА Амител

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения произойдут как в самой процедуре проверки, так и в ведении документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Так, в соответствии с новыми правилами интервал между повторными проверками на алкотестере станет больше: вместо 15–20 минут он увеличится до 15–25 минут. Кроме того, вводится лимит времени для сдачи анализа мочи. Он составит 30 минут с момента выдачи направления. В случае если водитель не успеет уложиться в это время, ему придется сдавать кровь.

Также особое внимание будут уделять приему лекарств – эту информацию нужно будет обязательно указывать в направлении на анализ. Медицинские организации обяжут хранить биоматериалы в течение трех месяцев, а электронные данные исследований – пять лет.

Машаров напомнил, что водителям, которые отказываются проходить медосвидетельствование, грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

По мнению экспертов, новые меры должны сократить количество случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и сделать более прозрачной процедуру проверки.