В России с 1 сентября изменятся правила проверки водителей на опьянение
Это коснется как самой процедуры проверки, так и ведения документации
15 августа 2025, 08:55, ИА Амител
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения произойдут как в самой процедуре проверки, так и в ведении документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
Так, в соответствии с новыми правилами интервал между повторными проверками на алкотестере станет больше: вместо 15–20 минут он увеличится до 15–25 минут. Кроме того, вводится лимит времени для сдачи анализа мочи. Он составит 30 минут с момента выдачи направления. В случае если водитель не успеет уложиться в это время, ему придется сдавать кровь.
Также особое внимание будут уделять приему лекарств – эту информацию нужно будет обязательно указывать в направлении на анализ. Медицинские организации обяжут хранить биоматериалы в течение трех месяцев, а электронные данные исследований – пять лет.
Машаров напомнил, что водителям, которые отказываются проходить медосвидетельствование, грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
По мнению экспертов, новые меры должны сократить количество случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и сделать более прозрачной процедуру проверки.
09:48:06 15-08-2025
Наивные.
Пили, пьют и пить будут.
Пока не будет уголовной ответственности за первое задержание, меньше пить за рулём не перестанут.
10:00:31 15-08-2025
Кроме того, вводится лимит времени для сдачи анализа мочи. Он составит 30 минут с момента выдачи направления. /// Это типа если на трассе остановят и куда человеку лететь, особенно если нет мобильной связи и инета, как он найдет учреждение и тару куда анализы наливать?
10:13:43 15-08-2025
Гость (10:00:31 15-08-2025) Кроме того, вводится лимит времени для сдачи анализа мочи. О... А кого это интересует?
10:18:21 15-08-2025
Гость (10:13:43 15-08-2025) А кого это интересует?... Человека, который не пьяный, а его разводят, understand?
13:12:10 15-08-2025
главное ОБЯЗАТЬ ВСЕХ проходить, а не по желанию
13:36:51 15-08-2025
При освидетельствовании ни когда с трезвыми водителями не возникает ни каких проблем. Как только пьяный начинается пальце топыривание. То ни так, это ни так, это буду, это ни буду. Потом начинаются забеги по адвокатом с доказыванием "Какой я хороший и какие кругом све сволочи"
15:33:23 15-08-2025
ВВП (13:36:51 15-08-2025) При освидетельствовании ни когда с трезвыми водителями не во... Вы, конечно же мне не поверите, но меня не раз останавливали бухие гаишники. На вопрос "Откуда это алкоголем пахнет?" я отвечал "От вас и пахнет". И начиналось именно гаишное быкование.
17:43:09 15-08-2025
Гость (15:33:23 15-08-2025) Вы, конечно же мне не поверите, но меня не раз останавливали... В каких годах?, конечно не поверю, сейчас одного звонка достаточно и в форме вы их не увидите.