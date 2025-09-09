Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура киллер утверждает, что заказчиком был P. Diddy

По утверждению подозреваемого, музыкант хвастался заказом убийства

09 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Гангстер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Американский музыкант и продюсер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом P.Diddy, мог быть заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на показания предполагаемого исполнителя преступления, бывшего члена банды "Крипс" Дуэйна "Кефф Ди" Дэвиса.

По его словам, конфликт начался в сентябре 1996 года в Лас-Вегасе после боксерского поединка, когда Шакур ударил члена банды Орландо Андерсона. Инцидент стал поводом для мести со стороны родственников Андерсона. При этом в полицейских отчетах указывается и другая версия. Комбс якобы предложил миллион долларов за убийство Шакура и Найта.

Спустя несколько часов после конфликта автомобиль с музыкантами обстреляли на улице. Шакур получил смертельные ранения и умер в больнице через несколько дней, Найт был ранен в голову, но выжил.

По данным издания, Комбс мог оплатить аренду автомобиля Cadillac, из которого велась стрельба, и рассказывал о причастности к заказу. Несмотря на эти заявления, официальных обвинений в адрес музыканта не выдвинуто. Сам он неоднократно отвергал свою связь с убийством.

