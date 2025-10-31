Скидками уже не удивишь. Эксперт рассказала, как бизнесу выделиться в "Черную пятницу"

И превратить скепсис покупателей в реальные продажи

31 октября 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFHhnppx

Фрилансер. Видеоблог / Фото: ru.freepik.com

Современный покупатель избалован акциями и распродажами – в "Черную пятницу" удивить его все труднее. Как превратить сезон скидок в инструмент роста, а не просто в способ распродать остатки, рассказала руководитель коммуникационного агентства Zavod* Надежда Клаус.

Не скидками едиными

По словам эксперта, "Черная пятница" – это не просто время массовых скидок. Бизнесу нужно проявить креатив и подобрать по-настоящему ценный бонус для клиента. Ведь снижение цен предлагают многие, а вот работу с лояльностью ведут единицы – тем самым упуская шанс укрепить позиции на рынке в будущем.

«Можно сделать акцент на сервис и подарить бесплатную доставку или придумать подарок за покупку в виде мини-версии нового продукта. Такие решения позволят ощутить клиентам реальную выгоду и закрепляют позитивные ассоциации с компанией на будущее», – говорит Надежда Клаус.Специалисты агентства советуют избегать копирования чужих кампаний. Гораздо эффективнее выстроить собственную стратегию взаимодействия, исходя из ценностей и голоса бренда. Для этого важно проверить все точки контакта с клиентом: актуальность информации, удобство оформления заказа, корректность работы сайта и соцсетей.

Например, перепроверьте юзабилити сайта от всплывающих окон и формы обратной связи до каталогов и подключенных способов оплаты. Проанализируйте упакованность соцсетей от обложек и закрепленных офферов до виджетов и товарных групп.

«Минимизируйте путь клиента. Дайте ему готовое предложение в руки. Подбирайте визуалы, которые не только цепляют, но и ясно раскрывают суть акции. Если вдохновляетесь чужими кейсами, адаптируйте их под местные реалии. Используйте нейросети для тестирования и создания креативов», – советует руководитель коммуникационного агентства.И уточняет, что это сэкономит время, деньги и нервы, но стоит помнить о четком промт-инжиниринге.

Честность важнее выгоды

При этом эксперт предупреждает: в погоне за выгодой нельзя идти на обман. Повышение цен перед акцией, чтобы потом вернуть их к прежнему уровню, подрывает доверие и отталкивает покупателей.

«Сегодня решает не столько размер скидки, сколько продуманная кампания: от месседжа и упаковки до безупречного сервиса. В момент ажиотажа клиент уйдет туда, где удобнее, быстрее и понятнее. Поэтому важно уделить время, чтобы просчитать все детали взаимодействия с клиентом, а не только потенциальную маржинальность», – подытоживает Надежда Клаус.

Коммуникационное агентство Zavod

Адрес: ул. Гвардейская, 1/1

WA: +79831739948

Сайт *Zavod ("Завод)

Фото: ru.freepik.com

ИП Шаповалова А.Д.

Реклама