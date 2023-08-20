На участке уже есть здание, но рядом возведут еще одно с другим назначением

20 августа 2023, 09:30, ИА Амител



















Проект здания на ул. Сельскохозяйственной, 1 / Фото: "Мастерская Золотова"

В Барнауле, на ул. Сельскохозяйственной, 1 (пересечение с ул. Автотранспортной), возведут склад. Его площадь составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Проект объекта презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов.

По его словам, на участке раньше располагалась торговая база. Сейчас же на площадке есть только трёхэтажный административный блок, который используется частично. Участок окружен административными, торговыми и производственными зданиями.

Участок на ул. Сельскохозяйственной, 1 / Фото: "Мастерская Золотова"

Склад построят из металлокаркаса и сэндвич-панелей светло-серых и тёмных оттенков. На территории предусмотрена парковка на 72 машино-места. При строительстве объекта заказчик намерен сохранить растущие на участке молодые деревья. Проект не вызывал вопросов у комиссии, поэтому его одобрили.