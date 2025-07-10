Сколько мобильных ФАПов работает в Алтайском крае и как в них помогают жителям малых сел?

Количество людей, которые получают помощь в выездном формате, увеличивается с каждым годом

10 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Мобильный ФАП / Фото: Минздрав Алтайского края

Уже более 74 тысяч жителей Алтайского края получили медицинскую помощь в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко. Он подчеркнул, что такой формат работы медиков имеет огромное значение для жителей сельских территорий, где нет медицинского работника.

О том, как сегодня работают мобильные ФАПы и какую помощь они оказывают людям, – в материале amic.ru.

Каждодневная работа

Выездной формат работы медиков не ограничивается мобильными ФАПами, заметил Томенко. Он напомнил, что в Алтайском крае действуют и передвижные диагностические комплексы, оборудованные маммографами и флюорографами. Например, на прошлой неделе они работали в Мамонтовском, Тогульском и Завьяловском районах, а на этой – в Локтевском, Крутихинском и Усть-Пристанском. С начала года обследование таким образом прошли более 15 тысяч человек.

ФАПы же работают практически ежедневно. Например, в Поспелихинском районе только за июнь мобильный ФАП совершил 19 выездов и обследовал 512 человек. Особенно приезда фельдшера ждут пожилые люди, говорит местная жительница Антонина Петрова.

"Обычно медиков боятся, а мы, наоборот, ждем их появления с нетерпением, ведь вопросов по здоровью с возрастом становится все больше. Спасибо специалистам мобильной бригады за терпение, доброту и профессионализм", – делится сельчанка.И такая работа выстроена в каждом районе. ФАПы закреплены за центральными районными больницами и по четкому графику выезжают в населенные пункты, где нет стационарного пункта или он есть, но нет медработника.

Всего же в Алтайском крае сейчас работает 44 мобильных ФАПа и 12 мобильных комплексов, рассказал Виктор Томенко.

"Мы существенно обновили парк машин за последние несколько лет и продолжаем это делать. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в ближайшие годы планируется закупить еще не менее восьми мобильных ФАПов и по 11 передвижных флюорографов и маммографов", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор.

Фото: Минздрав Алтайского края

Охват растет

Прорывным в работе передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в Алтайском крае стал прошлый год. В регионе запустили отдельный проект "Мобильный ФАП", в рамках которого эти комплексы дооснастили, а их работу полностью переформатировали. Целью было максимально расширить охват населения, рассказывал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

"Мы поставили себе задачу – осмотреть каждого жителя в течение года. Для этого мы составили график работы, обучили медицинский персонал, модернизировали комплексы и предоставили фельдшерам доступ к единой базе данных пациентов. Практически все районы выполнили эту задачу. Это большая работа всех коллег", – рассказывал глава Минздрава, подводя итоги 2024 года.Новые подходы дали результат: в прошлом году мобильные ФАПы приняли более 110 тысяч жителей небольших сел. Плюс еще 65 тысяч человек обследовались в передвижных комплексах. Рост по сравнению с 2023-м составил порядка 20%. Вполне вероятно, что в этом году показатели вновь увеличатся.

Кстати, в этом году Минздрав Алтайского края запустил уже другой региональный проект, который должен повысить качество медпомощи в селах, – "Умный ФАП". Новая цель – сделать стационарные фельдшерско-акушерские пункты максимально технологичными, чтобы все медики могли общаться с пациентами онлайн, мгновенно передавать в ЦРБ результаты анализов и проводить телемедицинские консультации с профильными специалистами.

Фото: Минздрав Алтайского края

Что можно сделать в мобильном ФАПе?

В мобильных ФАПах, которые курсируют по районам Алтайского края, жителям доступны:

назначение и коррекция лечения по заболеваниям;

выписка рецептов на лекарственные препараты;

доставка и выдача лекарственных препаратов;

забор анализов;

вакцинация;

запись к врачам в ЦРБ;

первый этап диспансеризации;

запись на лабораторные и диагностические исследования;

осмотр пациентов диспансерной группы;

осмотр маломобильных пациентов на дому;

дородовые и послеродовые патронажи детей до года.

График работы мобильного ФАПа можно узнать на сайте или в соцсетях своей ЦРБ, либо же позвонив в кол-центр.