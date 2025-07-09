Скончался бийский бизнесмен Николай Черномырдин
Близкие считают, что во всем виноват скандал вокруг сноса его особняка
09 июля 2025, 20:25, ИА Амител
В Бийске скончался местный предприниматель Николай Черномырдин. Об этом во "ВКонтакте" рассказал его друг Алексей Саламатов.
"Шестью днями раньше внезапно ушел еще один мой товарищ – Николай Викторович Черномырдин. Таков потрясающий, рвущий на части душу финал истории со сносом прекрасного дома на заправке АБ и бездушной травли в СМИ. Бийчане знают, о чем я. Эта преждевременная смерть совершенно здорового, спортивного, непьющего и некурящего человека сильно похожа на акцию протеста! Впрочем, нет. Это еще не финал! Не конец! Продолжение еще будет… Но про конкретику промолчу", – написал Саламатов.
Напомним, ранее в Бийске снесли особняк семьи Черномырдиных – суд признал его самовольной постройкой. Здание возвели в 2009 году без необходимых разрешений в санитарно-защитной зоне предприятия "Алтай". Супруга бизнесмена Мария пыталась оспорить законность контракта на снос, однако суд отклонил иск.
21:46:58 09-07-2025
Вы серьезно? Да всем, на....!!!
22:11:35 09-07-2025
Кроме особняка чем занимался Черномырдин ?
09:14:37 10-07-2025
Гость (22:11:35 09-07-2025) Кроме особняка чем занимался Черномырдин ?... у него сеть АЗС по городу Бийску.
11:15:42 10-07-2025
Гость (09:14:37 10-07-2025) у него сеть АЗС по городу Бийску.... была
11:19:45 10-07-2025
Хорошо, что мы об этом узнали. Если бы не узнали, то тоже было бы хорошо.
17:09:00 10-07-2025
какая травля? никто ничегошеньки не знал и всем по фи гу, как-то Саламатов сильно много значения придает всяким событиям
00:57:11 11-07-2025
А как можно было построить дворец в зоне ФНПЦ Алтай,что за бзык,другого места не было?
13:19:34 16-07-2025
Анна (00:57:11 11-07-2025) А как можно было построить дворец в зоне ФНПЦ Алтай,что за б... он не просто построил он по сути прихватил собственность аниихта то биш фнпц алтай !...............