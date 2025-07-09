Скончался бийский бизнесмен Николай Черномырдин

Близкие считают, что во всем виноват скандал вокруг сноса его особняка

09 июля 2025, 20:25, ИА Амител

В Бийске скончался местный предприниматель Николай Черномырдин. Об этом во "ВКонтакте" рассказал его друг Алексей Саламатов.

"Шестью днями раньше внезапно ушел еще один мой товарищ – Николай Викторович Черномырдин. Таков потрясающий, рвущий на части душу финал истории со сносом прекрасного дома на заправке АБ и бездушной травли в СМИ. Бийчане знают, о чем я. Эта преждевременная смерть совершенно здорового, спортивного, непьющего и некурящего человека сильно похожа на акцию протеста! Впрочем, нет. Это еще не финал! Не конец! Продолжение еще будет… Но про конкретику промолчу", – написал Саламатов.

Напомним, ранее в Бийске снесли особняк семьи Черномырдиных – суд признал его самовольной постройкой. Здание возвели в 2009 году без необходимых разрешений в санитарно-защитной зоне предприятия "Алтай". Супруга бизнесмена Мария пыталась оспорить законность контракта на снос, однако суд отклонил иск.