Скончался выдающийся русский художник Эрик Булатов

Он написал картину "Слава КПСС" – одно из самых дорогих произведений современных авторов

09 ноября 2025, 18:10, ИА Амител

Эрик Булатов / Фото: кадр из документального фильма "Живу и вижу"

Русский художник-концептуалист Эрик Булатов умер на 93-м году жизни. Об этом сообщает газета об искусстве The Art Newspaper Russia в своем Telegram-канале.

«Эрик Булатов скончался в возрасте 92 лет», – сказано в публикации.

Эрик Владимирович Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбург). Окончил МГХИ в 1958 году. Выдающийся художник-концептуалист, скульптор, фотограф, основатель соц-арта – направления постмодернизма, которое зародилось в СССР в годы застоя. С начала 1990-х жил и работал за границей.

Художник знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст. В 2008 году продал свою картину "Слава КПСС" за 2,1 млн долларов. Благодаря ей он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.