Скончался заслуженный врач РФ и почетный гражданин Алтайского края Семен Япрынцев

Алтайский нейрохирург ушел из жизни за месяц до своего 90-летнего юбилея

13 августа 2025, 12:50, ИА Амител

Семен Япрынцев / Фото: АКЗС / t.me/akzs22

11 августа за месяц до 90-летия умер почетный гражданин Алтайского края, заслуженный врач России Семен Федорович Япрынцев. Об этом сообщили в пресс-службе АКЗС.

Семен Япрынцев родился в Быстроистокском районе Алтайского края. В 1960 году окончил АГМУ, после чего был направлен врачом-неврологом в Усть-Пристанскую районную больницу. С 1965-го, после прохождения специализации по нейрохирургии, работал врачом-нейрохирургом в Краевой клинической больнице до 2019 года.

За свою трудовую деятельность Япрынцев был награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "За освоение целинных земель", а также знаками "Победитель социалистического соревнования" и "Отличник здравоохранения".

Звание почетного гражданина Алтайского края ему присвоили в 2019 году за многолетний добросовестный труд в деле охраны здоровья населения и особо выдающиеся заслуги перед регионом. Награду ему лично вручал губернатор Виктор Томенко. В тот день экс-спикер краевого парламента Александр Назарчук и Семен Япрынцев стали 39-м и 40-м почетными гражданами края.