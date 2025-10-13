"Слишком шикарный". Гараж с рельефным фасадом построят для будущей высотки на Новом рынке
Объект не будет просматриваться с пр. Ленина, его закроет многоэтажный дом
13 октября 2025, 09:05, ИА Амител
Двухэтажный гараж на 35 машино-мест и тремя кладовыми построят на пр. Ленина, 106в (рядом с Новым рынком). Объект возведут, чтобы обеспечить парковочными местами жильцов 24-этажной высотки, которая появится рядом. Ее проект согласовали на градсовете еще летом 2024 года, а на заседании 9 октября 2025-го презентовали паркинг.
Как отметила автор-архитектор Татьяна Бледных (сотрудник "Алтайгражданпроекта"), гараж-стоянку и функционально, и стилистически свяжут с многоэтажным домом.
«В левой части гаража-стоянки присутствует рампа, по которой осуществляется проезд к кооперативным гаражам. Для организации этой рампы застройщиком было выкуплено четыре гаражных бокса в этом кооперативном гараже», – сообщила архитектор.
Рельеф на фасаде автор предлагает создать двумя вариантами. Первый – с помощью фасадной системы и облицовки аквапанелями (строительные плиты, армированные стекловолокном) с последующей штукатуркой и окраской. Второй вариант (который для архитектора предпочтительнее) – навесная фасадная система с облицовкой композитными панелями "Сибалюкс".
«Выразительность фасаду также будут придавать вентиляционные решетки, которые идут по всему фасаду и перекликаются с решетками на жилом доме», – добавила Татьяна Бледных.
Проект гаража-стоянки / Фото: ПИ "Алтайгражданпроект"
В гараже предусмотрен подвал, который будет находиться на одном уровне с подземным паркингом многоквартирного дома. В будущем при необходимости в подвале возможно оборудовать дополнительные машино-места.
«Смотрю на этот фасад – просто диво: прям гараж-музей. Если это реализовано в таком виде, то, конечно, для гаража сильно шикарно. А если строительство дома и гаража будут вестись одновременно, это будет только плюсом», – заметил исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.
Члены комиссии похвалили автора за интересный проект и согласовали эскизы.
09:27:32 13-10-2025
эх, заехать бы туда и поставить 2107...
вот спесияльно б семиху для такого перфоманса б купил!
14:03:18 13-10-2025
Musik (09:27:32 13-10-2025) эх, заехать бы туда и поставить 2107...вот спесияльно б ... Дурной, не парь мозг, катайся дальше на самокате.
09:33:27 13-10-2025
был спокойный тихий квартал. но навтыкали высоток с понаехавшими
09:43:06 13-10-2025
гость (09:33:27 13-10-2025) был спокойный тихий квартал. но навтыкали высоток с понаехав... пенсионеры. и фермеры.
10:03:45 13-10-2025
гость (09:33:27 13-10-2025) был спокойный тихий квартал. но навтыкали высоток с понаехав... Ты живёшь в городе - в царстве высоток и торговых центров.
Не нравится - переезжай в Усть-Калманку.
11:37:03 13-10-2025
Скоро и до рынка доберутся, мечта власти - снести?
08:17:13 14-10-2025
35 машино-мест на 24 этажа высотки????
08:31:48 14-10-2025
Анна (08:17:13 14-10-2025) 35 машино-мест на 24 этажа высотки????... Угу. При норме 1,2 машиноместа на квартиру в стандартном спальном районе и 2,0 места на квартиру в при домах бизнес-класса.
08:37:52 14-10-2025
Анна (08:17:13 14-10-2025) 35 машино-мест на 24 этажа высотки????... Неужели ГрадСовету нет доверия? Они же, типа, специалисты-профессионалы и знают сколько нужно.(по факту, сколько нужно в карман для одобрения)