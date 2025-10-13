"Слишком шикарный". Гараж с рельефным фасадом построят для будущей высотки на Новом рынке

Объект не будет просматриваться с пр. Ленина, его закроет многоэтажный дом

13 октября 2025, 09:05, ИА Амител

Проект гаража-стоянки / Фото: ПИ "Алтайгражданпроект"

Двухэтажный гараж на 35 машино-мест и тремя кладовыми построят на пр. Ленина, 106в (рядом с Новым рынком). Объект возведут, чтобы обеспечить парковочными местами жильцов 24-этажной высотки, которая появится рядом. Ее проект согласовали на градсовете еще летом 2024 года, а на заседании 9 октября 2025-го презентовали паркинг.

Как отметила автор-архитектор Татьяна Бледных (сотрудник "Алтайгражданпроекта"), гараж-стоянку и функционально, и стилистически свяжут с многоэтажным домом.

«В левой части гаража-стоянки присутствует рампа, по которой осуществляется проезд к кооперативным гаражам. Для организации этой рампы застройщиком было выкуплено четыре гаражных бокса в этом кооперативном гараже», – сообщила архитектор.

Рельеф на фасаде автор предлагает создать двумя вариантами. Первый – с помощью фасадной системы и облицовки аквапанелями (строительные плиты, армированные стекловолокном) с последующей штукатуркой и окраской. Второй вариант (который для архитектора предпочтительнее) – навесная фасадная система с облицовкой композитными панелями "Сибалюкс".

«Выразительность фасаду также будут придавать вентиляционные решетки, которые идут по всему фасаду и перекликаются с решетками на жилом доме», – добавила Татьяна Бледных.

Проект гаража-стоянки / Фото: ПИ "Алтайгражданпроект"

В гараже предусмотрен подвал, который будет находиться на одном уровне с подземным паркингом многоквартирного дома. В будущем при необходимости в подвале возможно оборудовать дополнительные машино-места.

«Смотрю на этот фасад – просто диво: прям гараж-музей. Если это реализовано в таком виде, то, конечно, для гаража сильно шикарно. А если строительство дома и гаража будут вестись одновременно, это будет только плюсом», – заметил исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

Члены комиссии похвалили автора за интересный проект и согласовали эскизы.