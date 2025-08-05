Трудности с речью и дезориентация являются главными признаками болезни

Первые признаки болезни Альцгеймера часто остаются незамеченными, поскольку их легко спутать с обычными возрастными изменениями, сообщил "Ленте.ру" врач Александр Умнов.

Эксперт описал болезнь Альцгеймера как хроническое прогрессирующее поражение нервной системы, неизбежно ведущее к деменции. Первым тревожным сигналом может стать ухудшение кратковременной памяти – человек начинает забывать обыденные вещи: проверял ли он газовую плиту, выключал ли утюг.

«Постепенно добавляются другие симптомы: потеря ориентации в знакомых местах, трудности с подбором слов, снижение критического мышления, проблемы с запоминанием новой информации. Со временем больные утрачивают навыки самообслуживания, становясь полностью зависимыми от окружающих», – перечислил Умнов.

Врач обратил внимание, что факторами риска развития заболевания выступают гипертонические кризы и депрессивные состояния. Особенно уязвимы, по наблюдениям специалиста, люди с низким уровнем образования и отсутствием интеллектуальной активности – у них болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее.

