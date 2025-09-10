Мошенники за 15 минут среагировали на объявление о продаже свадебного платья в Барнауле

И обманули девушку

10 сентября 2025, 15:20, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 21-летнюю жительницу Барнаула и похитили у нее 20 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

Девушка опубликовала на сайте объявление о продаже свадебного платья.

«Буквально через 15 минут с ней связалась первая потенциальная покупательница, которая предложила обсудить условия сделки в мессенджере. Товар устроил, цена тоже, после чего попросила оформить доставку платья в Омск», – рассказали в ведомстве.

Мошенница отправила девушке ссылку, чтобы та ввела данные своей банковской карты "для перевода денег". Однако в итоге со счета списалось 20 тысяч рублей.

«Причем якобы из-за возникшего технического сбоя покупательница предложила проделать это дважды. Однако повторную операцию заблокировал банк», – отметили в МВД.

Ранее в Алтайском крае девушка "повелась" на цветы и перевела мошенникам 1,5 млн рублей со счета матери.