Смартфоны Google и Vivo подешевели на треть в Барнауле

14 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В Барнауле зафиксировано значительное снижение цен на смартфоны популярных брендов. Согласно данным аналитиков "Авито", устройства Google и Vivo за последний квартал подешевели на 32-33%.

Наиболее заметное падение цен наблюдается у следующих брендов:

смартфоны Google подешевели на 33% (средняя цена – 32 000 рублей);

устройства Vivo стали дешевле на 32% (в среднем – 28 000 рублей);

модели Infinix снизились в цене на 13% (до 10 000 рублей).

Среди конкретных моделей наибольшее снижение цен зафиксировано у iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro – эти устройства подешевели на 14%.

Параллельно с падением цен отмечается рост продаж. Наибольшую динамику показали:

Vivo и Google – рост продаж почти в три раза;

Huawei – увеличение продаж в 2,5 раза;

Infinix – рост на 93%.

В сегменте премиальных моделей лидером по росту продаж стал iPhone 15 Pro Max (+81%). Также значительно вырос спрос на новейшие модели iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro.

Эксперты связывают такое снижение цен с выходом новых моделей и активной конкуренцией на рынке смартфонов, что делает устройства более доступными для потребителей.