В результате разгула стихии подтопленными оказались несколько десятков домов, сотни остались без переправы

04 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: скриншот из видео Baza

3 августа в Туапсинском районе Краснодарского края ввели режим ЧС муниципального характера из-за сильных осадков и поднятия уровня воды в водоемах. Кроме того, по одному из пляжей прокатился смерч. В результате разгула стихии были подтоплены жилые дома, смыта переправа, а сотни туристов оказались окружены водой.

Главное к этому часу – в материале amic.ru.

Что известно о стихийном бедствии?

3 августа ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило, что в регионе подтопило три поселка после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань. По информации Shot, всего за семь часов он достиг критических отметок. В поселке Лермонтово мощным потоком снесло мост.

На федеральной трассе "М-4 Дон" сошел сель, который перекрыл дорогу в двух направлениях. Подтопления произошли в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка.

Кроме того, в поселке Агой и городе Горячий Ключ прошли смерчи.

В Туапсинском округе ввели режим ЧС муниципального характера.

Какие разрушения повлекла за собой стихия?

В поселке Агой смерч разрушил пляж.

В Дефановке рухнул с моста автобус с 25 пассажирами. Людей удалось спасти.

В Лермонтово металлический мост разрушило потоками, без переправы остались 300 домов.

В селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском – 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском – 20.

В Горячем Ключе две тургруппы численностью 130 человек окружила вода. Спасатели эвакуировали людей.

Есть ли погибшие и пострадавшие?

У одной из туристок, которую спасли в районе города Горячий Ключ, сломана нога. Врачи оказали ей всю необходимую помощь.

Информации о погибших нет.

Что происходит на месте ЧП сейчас?

По данным РИА Новости, дома и придворовые территории уже освободились от воды. В Туапсинском районе расчищают наносы и иловые отложения. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается.

Спасатели аэромобильной группировки МЧС остаются на местах, чтобы оказать населению помощь в случае ухудшения ситуации.