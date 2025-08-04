Смерчи и потопы в Краснодарском крае: главное к этому часу
В результате разгула стихии подтопленными оказались несколько десятков домов, сотни остались без переправы
04 августа 2025, 08:30, ИА Амител
3 августа в Туапсинском районе Краснодарского края ввели режим ЧС муниципального характера из-за сильных осадков и поднятия уровня воды в водоемах. Кроме того, по одному из пляжей прокатился смерч. В результате разгула стихии были подтоплены жилые дома, смыта переправа, а сотни туристов оказались окружены водой.
Главное к этому часу – в материале amic.ru.
3 августа ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило, что в регионе подтопило три поселка после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань. По информации Shot, всего за семь часов он достиг критических отметок. В поселке Лермонтово мощным потоком снесло мост.
На федеральной трассе "М-4 Дон" сошел сель, который перекрыл дорогу в двух направлениях. Подтопления произошли в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка.
Кроме того, в поселке Агой и городе Горячий Ключ прошли смерчи.
В Туапсинском округе ввели режим ЧС муниципального характера.
- В поселке Агой смерч разрушил пляж.
- В Дефановке рухнул с моста автобус с 25 пассажирами. Людей удалось спасти.
- В Лермонтово металлический мост разрушило потоками, без переправы остались 300 домов.
- В селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском – 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском – 20.
- В Горячем Ключе две тургруппы численностью 130 человек окружила вода. Спасатели эвакуировали людей.
У одной из туристок, которую спасли в районе города Горячий Ключ, сломана нога. Врачи оказали ей всю необходимую помощь.
Информации о погибших нет.
По данным РИА Новости, дома и придворовые территории уже освободились от воды. В Туапсинском районе расчищают наносы и иловые отложения. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается.
Спасатели аэромобильной группировки МЧС остаются на местах, чтобы оказать населению помощь в случае ухудшения ситуации.
08:47:38 04-08-2025
Каждый год бывают такие катаклизмы. А образование смерчей в море, так это вообще, постоянное явление.
11:24:37 04-08-2025
Краснодар постоянно течет
11:47:52 04-08-2025
Гость (11:24:37 04-08-2025) Краснодар постоянно течет... ... как щучка (рыба), смотрящая на Нобеля(изобретатель)
11:41:14 04-08-2025
"У одной из туристок сломана нога" - неправильно.
"У одной из туристок сломана одна из ног" - правильно.
12:51:42 04-08-2025
Гость (11:41:14 04-08-2025) "У одной из туристок сломана нога" - неправильно."У одно...
Ты в своем бездорожье обе не сломай разом.