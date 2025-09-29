Смертельная авария с четырьмя автомобилями произошла под Новоалтайском
Один из водителей скончался в машине скорой помощи
29 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе под Новоалтайском. Погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария произошла вечером 28 сентября на подъезде к Барнаулу.
По предварительным данным, 28-летний водитель Mitsubishi Outlander двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21074, за рулем которого был 56-летний мужчина. Далее произошли столкновения с Toyota Corolla Fielder и ВАЗ-21093.
Водитель ВАЗ-21074 скончался в автомобиле скорой помощи. Автомобилиста, управлявшего ВАЗ-21093, госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
10:05:19 29-09-2025
ваз 2107 плохо видно, сделайте нормальне фото, там крыши совсем нет, то есть вмята полностью, как будто перевернулся.
10:21:29 29-09-2025
Гость (10:05:19 29-09-2025) ваз 2107 плохо видно, сделайте нормальне фото, там крыши сов... сделайте нормальне фото --- сейчас съездим, перефотаем
10:25:25 29-09-2025
А почему погибший и пострадавший только в транспортных средствах от автотаза, а не иномаза?
10:31:01 29-09-2025
что с водителе оутлендера? если не пострадал найти и сломать руки с ногами.
11:04:49 29-09-2025
"Со стороны Новосибирска" - все бешеные, не соблюдающие ПДД (как в самом Н-ске!) Печально, что в очередной раз трагедия с пострадавшим, а не виновником ПДД!
12:29:25 29-09-2025
Гибли бы виновники дтп не так обидно было, а то страдают невинные люди.