НОВОСТИПроисшествия

Смертельная авария с четырьмя автомобилями произошла под Новоалтайском

Один из водителей скончался в машине скорой помощи

29 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

ДТП под Новоалтайском / Фото: "Инцидент Барнаул"

Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе под Новоалтайском. Погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла вечером 28 сентября на подъезде к Барнаулу.

По предварительным данным, 28-летний водитель Mitsubishi Outlander двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21074, за рулем которого был 56-летний мужчина. Далее произошли столкновения с Toyota Corolla Fielder и ВАЗ-21093.

Водитель ВАЗ-21074 скончался в автомобиле скорой помощи. Автомобилиста, управлявшего ВАЗ-21093, госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

ДТП Происшествия Новоалтайск

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:05:19 29-09-2025

ваз 2107 плохо видно, сделайте нормальне фото, там крыши совсем нет, то есть вмята полностью, как будто перевернулся.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:29 29-09-2025

Гость (10:05:19 29-09-2025) ваз 2107 плохо видно, сделайте нормальне фото, там крыши сов... сделайте нормальне фото --- сейчас съездим, перефотаем

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:25 29-09-2025

А почему погибший и пострадавший только в транспортных средствах от автотаза, а не иномаза?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:01 29-09-2025

что с водителе оутлендера? если не пострадал найти и сломать руки с ногами.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:49 29-09-2025

"Со стороны Новосибирска" - все бешеные, не соблюдающие ПДД (как в самом Н-ске!) Печально, что в очередной раз трагедия с пострадавшим, а не виновником ПДД!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

12:29:25 29-09-2025

Гибли бы виновники дтп не так обидно было, а то страдают невинные люди.

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров