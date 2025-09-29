Смертельная авария с четырьмя автомобилями произошла под Новоалтайском

Один из водителей скончался в машине скорой помощи

29 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

ДТП под Новоалтайском / Фото: "Инцидент Барнаул"

Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе под Новоалтайском. Погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла вечером 28 сентября на подъезде к Барнаулу.

По предварительным данным, 28-летний водитель Mitsubishi Outlander двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21074, за рулем которого был 56-летний мужчина. Далее произошли столкновения с Toyota Corolla Fielder и ВАЗ-21093.

Водитель ВАЗ-21074 скончался в автомобиле скорой помощи. Автомобилиста, управлявшего ВАЗ-21093, госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.