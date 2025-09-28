НОВОСТИПроисшествия

"Водитель был пьян". Стали известны подробности наезда иномарки на школьницу в Бельмесево

В отношении водителя составлен административный протокол

28 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Автомобиль, сбивший девочку / Фото: Barnaul 22
Автомобиль, сбивший девочку / Фото: Barnaul 22

В Бельмесево раскрыли подробности ДТП, в котором пострадала школьница. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился нетрезвый мужчина 1983 года рождения.

Водитель на автомобиле Mercedes-Benz двигался по улице Нагорной в сторону Молодежной и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и сбила девочку 2015 года рождения, которая находилась за пределами проезжей части.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится под наблюдением врачей. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

В Новоалтайске сбили женщину с ребенком / Фото:

Пожилой водитель сбил женщину с десятилетней дочерью в Новоалтайске

Происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул ДТП дети

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:37:16 28-09-2025

посадить животное скотское на 7 лет. это же убийца потенциальный

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров