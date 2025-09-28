"Водитель был пьян". Стали известны подробности наезда иномарки на школьницу в Бельмесево

В отношении водителя составлен административный протокол

28 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Автомобиль, сбивший девочку / Фото: Barnaul 22

В Бельмесево раскрыли подробности ДТП, в котором пострадала школьница. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился нетрезвый мужчина 1983 года рождения.

Водитель на автомобиле Mercedes-Benz двигался по улице Нагорной в сторону Молодежной и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и сбила девочку 2015 года рождения, которая находилась за пределами проезжей части.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится под наблюдением врачей. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.