"Водитель был пьян". Стали известны подробности наезда иномарки на школьницу в Бельмесево
В отношении водителя составлен административный протокол
28 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
В Бельмесево раскрыли подробности ДТП, в котором пострадала школьница. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился нетрезвый мужчина 1983 года рождения.
Водитель на автомобиле Mercedes-Benz двигался по улице Нагорной в сторону Молодежной и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и сбила девочку 2015 года рождения, которая находилась за пределами проезжей части.
Ребенок получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится под наблюдением врачей. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
посадить животное скотское на 7 лет. это же убийца потенциальный