Сметана и молоко подешевели в Алтайском крае

Также цена упала на огурцы, помидоры и картофель

03 августа 2025, 19:55, ИА Амител

Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Алтайкрайстат опубликовал данные о динамике цен в Алтайском крае с 21 по 28 июля. Согласно информации ведомства, за неделю в регионе подешевели сметана и молоко. Снижение составило 9,98 рубля и 0,47 рубля — до 302,97 и 102,62 рубля за килограмм и литр соответственно.

Снижение цены также наблюдается у огурцов — на 9,95 рубля за кг, до 76,62 рублей. Помидоры также демонстрируют снижение цены — на 7,93 рубля за кг.

Бананы стали меньше стоить на 2,42 рубля за килограмм, капуста — на 1,75 рубля, морковь — на 1,12 рубля, а репчатый лук — на 0,22 рубля. Свинина и курица подешевели на 4,25 и 0,92 рубля за килограмм соответственно.