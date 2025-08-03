Сметана и молоко подешевели в Алтайском крае
Также цена упала на огурцы, помидоры и картофель
03 августа 2025, 19:55, ИА Амител
Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Алтайкрайстат опубликовал данные о динамике цен в Алтайском крае с 21 по 28 июля. Согласно информации ведомства, за неделю в регионе подешевели сметана и молоко. Снижение составило 9,98 рубля и 0,47 рубля — до 302,97 и 102,62 рубля за килограмм и литр соответственно.
Снижение цены также наблюдается у огурцов — на 9,95 рубля за кг, до 76,62 рублей. Помидоры также демонстрируют снижение цены — на 7,93 рубля за кг.
Бананы стали меньше стоить на 2,42 рубля за килограмм, капуста — на 1,75 рубля, морковь — на 1,12 рубля, а репчатый лук — на 0,22 рубля. Свинина и курица подешевели на 4,25 и 0,92 рубля за килограмм соответственно.
20:27:34 03-08-2025
0,47 рубля ?
не 47 рублей а 0,47 рубля ?
Я правильно прочитал ?
20:40:59 03-08-2025
Неправда, молочка не подешевела. 😔 Вообще мало что дешевле, только овощи сезонные.
20:54:57 03-08-2025
Разбодяжили пожиже-цена упала...
21:07:56 03-08-2025
А бензин в очередной раз подорожал. Еще вчера 92-й на РН был 55,1, а сегодня уже 55,4.
21:14:10 03-08-2025
Логика: Не покупают- молочку которая через 3 дня киснет и дешевеет. Вот бы с машинами так. За 100 т.р купить Соляриса не купленного в в 2013 году.
21:19:49 03-08-2025
Гость (21:14:10 03-08-2025) Логика: Не покупают- молочку которая через 3 дня киснет и де... Как это молочка киснет? Вы людей вводите в заблуждение? Тут как кто не напишет у них и молоко в кружке на столе неделю не прокисает, и хлеб не черствеет и курица в кипятке растворяется...
10:30:54 04-08-2025
Гость (21:19:49 03-08-2025) Как это молочка киснет? Вы людей вводите в заблуждение? Тут ... То просто человек написал как должно быть,а то что вы перечислили это как есть
23:43:40 03-08-2025
Нашли ведь самый дешёвый магазин)
12:11:45 04-08-2025
Гость (23:43:40 03-08-2025) Нашли ведь самый дешёвый магазин)...
Нашли товар с наклейкой "Успей купить" и скидкой -47%! Глазоньки бы у вас повыкатились...
00:02:00 04-08-2025
Высосанные из пальца цифири, грош им цена в базарный день!
08:24:47 04-08-2025
А что про арбузы не написали, которые в феврале в бахетле стоили 380р., а сейчас в светофоре 38р. всего лишь?
Есть же повод гордиться.
Сметану, которую кстати, в ярче беру, не подешевела на 9.98р...
09:28:15 04-08-2025
Вчера в пятёрке покупал нашу новую картошку по 99,99 руб.Это называется подешевело?
11:09:32 04-08-2025
Домашнее молоко с 1 августа на 5 руб добавили, как впрочем и всё остальное. (Арбузы и огурцы можно не учитывать для нашего региона).