В ЦБ назвали причины стабильного снижения стоимости непродовольственных товаров на Алтае
Высокая ставка охлаждает потребительский спрос
01 августа 2025, 08:00, ИА Амител
Третий месяц подряд в Алтайском крае фиксируется снижение цен на непродовольственные товары. Как сообщает "Атмосфера", управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов назвал основные факторы, способствующие этому явлению.
В первую очередь свое влияние оказало укрепление рубля. Это отразилось на стоимости импортных товаров, а также отечественной продукции, в производстве которой используются зарубежные комплектующие.
Также эксперт отметил охлаждение потребительского спроса на товары длительного пользования — торговые сети заявляют о снижении объемов продаж по многим категориям. Потребители стали внимательнее подходить к расходам, особенно при оформлении кредитов, предпочитая накапливать средства на вкладах со ставками выше уровня инфляции. В результате на складах образовались излишки, что стимулирует ритейлеров проводить акции и предлагать скидки.
В целом, за год цены в Алтайском крае выросли на 10,3%, что несколько выше общероссийского показателя в 9,4%. Хоть потребительская активность и замедляется, спрос все еще превышает производственные возможности. Для достижения целевого показателя инфляции в 4% к 2026 году ЦБ потребуется и далее поддерживать высокие процентные ставки.
цб - это профнепригодная организация, выпуснички - ВШЭ - кузницы идиотов от недонауки - экономики.
есть недонаука психология или философия, а есть экономика.
09:25:54 01-08-2025
зато они абсолютно устраивают кое кого
08:22:55 01-08-2025
если убрать все умные термины и перевести на простой язык,это будет звучать примерно так-доход населения края на столько маленький что ему его хватает только на траты первой необходимости
09:04:46 01-08-2025
У БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ НА ПОДОБНЫЕ ПОКУПКИ!
Все очень просто и ясно. Вся зарплата уходит на еду,коммуналку,проезд,оплату ипотеки(у кого есть)или съемное жилье.
15:58:28 01-08-2025
Гость (09:04:46 01-08-2025) У БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ... Лекарства тоже дорогие и платные клиники, не доступны большинству. И всё дорожает, кроме сезонных овощей.
08:25:01 01-08-2025
А я то всё голову ломаю, отчего дешевеет всё
08:36:03 01-08-2025
Получается бензин это продовольствие. Его стоимость стабильно вверх.
14:23:15 02-08-2025
Гость (08:36:03 01-08-2025) Получается бензин это продовольствие. Его стоимость стабильн... Вы недалеки от истины. "А у тебя самой то Зин в 70-м был грузин, так тот вАбще хлебал бензин, ты вспомни Зин". Тов. Высоцкий В.
08:50:29 01-08-2025
процентные ставки по вкладам выше уровня инфляции???Банки в трубу вылетят...Жирные коты не позволят этого...очередная лапша на уши...
09:31:22 01-08-2025
Не понимаю, к чему это постоянное ежедневное тотальное вранье? Для кого? На кого весь этот цирк рассчитан?
09:42:15 01-08-2025
Гость (09:31:22 01-08-2025) Не понимаю, к чему это постоянное ежедневное тотальное врань... Ну как это?
Вы видимо мало пользуетесь интернетом. На площадках, где каждый комментарий не подвергается "модерации" стоит только написать , что с чем-то не согласен. И сразу появляются те, на кого это рассчитано. И убеждают вас , что это у вас на Украине всё плохо, а у нас сплошной Диснейленд
10:10:56 01-08-2025
Гость (09:42:15 01-08-2025) Ну как это?Вы видимо мало пользуетесь интернетом. На пло... А у вас в жизни, видимо, всё настолько хорошо, что вы своё время тратите на гадкие комментарии в интернете. Вам можно только позавидовать. Доказывать, что в 404 всё хорошо, а у нас плохо - это так по лоховски.
10:30:13 01-08-2025
Гость (10:10:56 01-08-2025) А у вас в жизни, видимо, всё настолько хорошо, что вы своё в... Дело не в том, где хорошо, а где плохо - везде по-разному. Но подло и нагло врать с уверенным видом благодетели - вот это очень плохо хоть где. Бессовестно называть черное белым - это плохо безусловно.
16:57:48 01-08-2025
- "В результате на складах образовались излишки," - " Хоть потребительская активность и замедляется, спрос все еще превышает производственные возможности."--------- Как понять эту белиберду?
14:24:55 02-08-2025
Гость (16:57:48 01-08-2025) - "В результате на складах образовались излишки," - " Хоть п... Вот как белиберду и понимайте.