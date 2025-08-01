В ЦБ назвали причины стабильного снижения стоимости непродовольственных товаров на Алтае

Высокая ставка охлаждает потребительский спрос

01 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Третий месяц подряд в Алтайском крае фиксируется снижение цен на непродовольственные товары. Как сообщает "Атмосфера", управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов назвал основные факторы, способствующие этому явлению.

В первую очередь свое влияние оказало укрепление рубля. Это отразилось на стоимости импортных товаров, а также отечественной продукции, в производстве которой используются зарубежные комплектующие.

Также эксперт отметил охлаждение потребительского спроса на товары длительного пользования — торговые сети заявляют о снижении объемов продаж по многим категориям. Потребители стали внимательнее подходить к расходам, особенно при оформлении кредитов, предпочитая накапливать средства на вкладах со ставками выше уровня инфляции. В результате на складах образовались излишки, что стимулирует ритейлеров проводить акции и предлагать скидки.

В целом, за год цены в Алтайском крае выросли на 10,3%, что несколько выше общероссийского показателя в 9,4%. Хоть потребительская активность и замедляется, спрос все еще превышает производственные возможности. Для достижения целевого показателя инфляции в 4% к 2026 году ЦБ потребуется и далее поддерживать высокие процентные ставки.