СМИ: беспилотники ВСУ пытаются атаковать Краснодарский край
Согласно данным источников, по региону также могут ударить безэкипажные катера
03 октября 2025, 07:40, ИА Амител
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 3 октября. Силы ПВО сбивают дроны над Новороссийском, Сочи и Черным морем. Об этом сообщает Shot.
Со слов местных жителей, было слышно несколько мощных взрывов, завыли сирены тревоги. По данным Telegram-канала, со стороны моря регион могут атаковать безэкипажные катера.
Ранее о беспилотной опасности на территории Сочи сообщал глава города Андрей Прошунин. Он порекомендовал жителям укрыться в безопасном месте не подходить к окнам.
По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Сочи и Геленджика.
Официальной информации о последствиях атаки пока нет.
10:11:24 03-10-2025
- "Официальной информации о последствиях атаки пока нет." ----------- В рот воды набрали? Слава Богу, что у нас пятнадцать лет тому назад военный завод сгинул, теперь БПЛ не прилетят.