Согласно данным источников, по региону также могут ударить безэкипажные катера

03 октября 2025, 07:40, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 3 октября. Силы ПВО сбивают дроны над Новороссийском, Сочи и Черным морем. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, было слышно несколько мощных взрывов, завыли сирены тревоги. По данным Telegram-канала, со стороны моря регион могут атаковать безэкипажные катера.

Ранее о беспилотной опасности на территории Сочи сообщал глава города Андрей Прошунин. Он порекомендовал жителям укрыться в безопасном месте не подходить к окнам.

По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Сочи и Геленджика.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.