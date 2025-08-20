СМИ: десять стран Европы готовы отправить свои войска на Украину
На первом этапе украинским военным планируют помогать в обучении и усилении
20 августа 2025, 09:18, ИА Амител
Лидеры стран Евросоюза обсуждают возможное размещение солдат Великобритании и Франции на территории Украины. Кроме того, отправить свои войска в зону боевых действий планирует еще ряд стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, переговоры в Вашингтоне 18 августа были сосредоточены на пересылке войск, их численности и местах дислокации. В отправке военных на Украину готовы участвовать примерно десять стран.
На первом этапе поддержки украинским военным намерены помочь в обучении и усилении. Франция и Великобритания готовы направить в страну сотни солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения. Далее США будут делиться разведданными и помогать с поставками оружия.
Польский премьер Дональд Туск заявил, что лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и ряда европейских стран подтвердили, что продолжат поддерживать Украину. По данным источника, в ближайшие дни военачальники НАТО и главы Минобороны стран альянса проведут встречи, чтобы разработать гарантии безопасности и развертывание сил сдерживания.
При этом в Белом доме заявили, что американских войск на Украине не будет, однако в рамках гарантий США могут обеспечить ее защиту с воздуха.
09:24:02 20-08-2025
Если закончится на украине, вспыхнет на кавказе. А потом снова на украине
09:34:56 20-08-2025
Гость (09:24:02 20-08-2025) Если закончится на украине, вспыхнет на кавказе. А потом сно... Даже думать не хочется, если честно. Я так понял, Вы про Азербайджан?
09:47:20 20-08-2025
Так мы вроде и так четыре года с НАТО воюем. Они оказывается ещё не пришли
10:07:42 20-08-2025
Гость (09:47:20 20-08-2025) Так мы вроде и так четыре года с НАТО воюем. Они оказывается... Официально сейчас ихтамнет. А если будут официально, наши будут боятся по ним стрелять. Они так думают. Иначе им придется реагировать, если по ним официально прилетит. А реагировать опасно, Трамп сказал Третьей мировой не надо
13:43:29 20-08-2025
Гость (09:47:20 20-08-2025) Так мы вроде и так четыре года с НАТО воюем. Они оказывается... эти... не той ориентации, воюют чужими руками, в чём и вся их стратегия...
09:55:14 20-08-2025
десять стран Европы готовы отправить свои войска на Украину --- О, а Трамп сказал, беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны больше не стоит. А получается, стоит
10:54:45 20-08-2025
Кто виноват?
12:18:54 20-08-2025
Гость (10:54:45 20-08-2025) Кто виноват?... 1991 год, виноватых уже не найти
12:23:10 20-08-2025
Пока по соплям не получат, не успокоятся...
13:45:42 20-08-2025
может стоит отправлять не наших ребят, а допустим, орешники, там, или ещё чего???