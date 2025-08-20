СМИ: десять стран Европы готовы отправить свои войска на Украину

На первом этапе украинским военным планируют помогать в обучении и усилении

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лидеры стран Евросоюза обсуждают возможное размещение солдат Великобритании и Франции на территории Украины. Кроме того, отправить свои войска в зону боевых действий планирует еще ряд стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, переговоры в Вашингтоне 18 августа были сосредоточены на пересылке войск, их численности и местах дислокации. В отправке военных на Украину готовы участвовать примерно десять стран.

На первом этапе поддержки украинским военным намерены помочь в обучении и усилении. Франция и Великобритания готовы направить в страну сотни солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения. Далее США будут делиться разведданными и помогать с поставками оружия.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и ряда европейских стран подтвердили, что продолжат поддерживать Украину. По данным источника, в ближайшие дни военачальники НАТО и главы Минобороны стран альянса проведут встречи, чтобы разработать гарантии безопасности и развертывание сил сдерживания.

При этом в Белом доме заявили, что американских войск на Украине не будет, однако в рамках гарантий США могут обеспечить ее защиту с воздуха.