СМИ раскрыли обстоятельства, при которых туристов из Бийска унесло течением Катуни

Спасатели продолжают поиски пострадавших мужчины и женщины

11 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Катунь / Фото: МЧС Республики Алтай

9 июля двоих туристов из Бийска унесло течением Катуни в Республике Алтай. Сначала в воду упала женщина, а затем мужчина, попытавшийся ее спасти. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 9 июля тургруппа переправлялась через реку Большой Яломан. Со слов очевидцев, во время переправы 44-летняя туристка решила посидеть на камне. Однако она сорвалась и упала в реку.  

Это заметил другой турист – 57-летний мужчина. Он бросился ей на помощь, но не смог спасти – обоих унесло течением.  

Пропавших ищут сотрудники МЧС. По данным регионального ведомства, спасатели уже обследовали акваторию и береговую линию Катуни от устья реки Большой Яломан до порога Шабаш, вверх и вниз по течению. Общая протяженность района поиска составила 35 км. 

"Поисково-спасательные работы на данных участках результатов не дали. Поиски продолжаются. От МЧС России привлечены восемь человек и две единицы техники", – сказано в публикации.

Комментарии 4

Гость

08:43:03 11-07-2025

Жертвоприношение Катуни состоялось.

Гость

09:04:21 11-07-2025

А зачем вверх по течению

Гость

10:39:37 11-07-2025

Гость (09:04:21 11-07-2025) А зачем вверх по течению... Ну можт они вылезли и идут по берегу

Николай

11:40:08 16-07-2025

Почему -то не написали что был еще 3й парень, которого спас очевидец Олег, услышавший крик о помощи.

