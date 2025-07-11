СМИ раскрыли обстоятельства, при которых туристов из Бийска унесло течением Катуни
Спасатели продолжают поиски пострадавших мужчины и женщины
11 июля 2025, 08:30, ИА Амител
9 июля двоих туристов из Бийска унесло течением Катуни в Республике Алтай. Сначала в воду упала женщина, а затем мужчина, попытавшийся ее спасти. Об этом сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, 9 июля тургруппа переправлялась через реку Большой Яломан. Со слов очевидцев, во время переправы 44-летняя туристка решила посидеть на камне. Однако она сорвалась и упала в реку.
Это заметил другой турист – 57-летний мужчина. Он бросился ей на помощь, но не смог спасти – обоих унесло течением.
Пропавших ищут сотрудники МЧС. По данным регионального ведомства, спасатели уже обследовали акваторию и береговую линию Катуни от устья реки Большой Яломан до порога Шабаш, вверх и вниз по течению. Общая протяженность района поиска составила 35 км.
"Поисково-спасательные работы на данных участках результатов не дали. Поиски продолжаются. От МЧС России привлечены восемь человек и две единицы техники", – сказано в публикации.
08:43:03 11-07-2025
Жертвоприношение Катуни состоялось.
09:04:21 11-07-2025
А зачем вверх по течению
10:39:37 11-07-2025
Гость (09:04:21 11-07-2025) А зачем вверх по течению... Ну можт они вылезли и идут по берегу
11:40:08 16-07-2025
Почему -то не написали что был еще 3й парень, которого спас очевидец Олег, услышавший крик о помощи.