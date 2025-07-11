СМИ раскрыли обстоятельства, при которых туристов из Бийска унесло течением Катуни

Спасатели продолжают поиски пострадавших мужчины и женщины

11 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Катунь / Фото: МЧС Республики Алтай

9 июля двоих туристов из Бийска унесло течением Катуни в Республике Алтай. Сначала в воду упала женщина, а затем мужчина, попытавшийся ее спасти. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 9 июля тургруппа переправлялась через реку Большой Яломан. Со слов очевидцев, во время переправы 44-летняя туристка решила посидеть на камне. Однако она сорвалась и упала в реку.

Это заметил другой турист – 57-летний мужчина. Он бросился ей на помощь, но не смог спасти – обоих унесло течением.

Пропавших ищут сотрудники МЧС. По данным регионального ведомства, спасатели уже обследовали акваторию и береговую линию Катуни от устья реки Большой Яломан до порога Шабаш, вверх и вниз по течению. Общая протяженность района поиска составила 35 км.