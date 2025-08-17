СМИ: Трамп планирует провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа

Однако "крупный прорыв" по итогам подобных переговоров "представляется маловероятным"

17 августа 2025, 09:12, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа. Как сообщает ТАСС, об этом заявил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Трамп заявил о намерении провести трехстороннюю встречу. При этом портал отмечает, что "крупный прорыв" по итогам подобных переговоров "представляется маловероятным".

Ранее СМИ писали, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп предложил лидерам ЕС план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Reuters писал, что Зеленский "сказал, что это невозможно", и "отклонил требование".