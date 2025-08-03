СМИ: Трамп должен запросить разрешение у Турции для размещения подлодок в Черном море

По мнению экспертов, Анкара откажется от такого предложения

03 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com / Go to Tarik Haiga's profile Tarik Haiga

США должны получить разрешение Турции, чтобы разместить атомные подводные лодки в Черном море. Об этом пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядисля передислоцировать две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Он сделал это после заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведа. По словам Трампа, решение продиктовано необходимостью быть готовым к потенциальной угрозе.

Отмечается, что необходимость разрешения диктуется конвенцией о проливах Монтре. Эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер подчернул, что Анкара, скорее всего, не даст подобное разрешение.

Он объяснил, что конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Кроме того, она не разрешает постоянное размещение подлодок в Черном море.