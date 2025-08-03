СМИ: Трамп должен запросить разрешение у Турции для размещения подлодок в Черном море
По мнению экспертов, Анкара откажется от такого предложения
03 августа 2025, 17:15, ИА Амител
США должны получить разрешение Турции, чтобы разместить атомные подводные лодки в Черном море. Об этом пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядисля передислоцировать две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Он сделал это после заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведа. По словам Трампа, решение продиктовано необходимостью быть готовым к потенциальной угрозе.
Отмечается, что необходимость разрешения диктуется конвенцией о проливах Монтре. Эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер подчернул, что Анкара, скорее всего, не даст подобное разрешение.
Он объяснил, что конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Кроме того, она не разрешает постоянное размещение подлодок в Черном море.
18:22:03 03-08-2025
Достаточно разместить десяток ядерных зарядов на дне Атлантического океана вдоль побережья США, чтобы нейтрализовать любые угрозы Дядюшки Сэма угрозой смыть территорию мирового жандарма с лица Земли гигантской волной цунами, вызванной одновременным взрывом вышеупомянутых водородных бомб - всего и делов-то, чтобы заставить "хозяина" планеты ходить на цыпочках!
18:47:06 03-08-2025
Гость (18:22:03 03-08-2025) Достаточно разместить десяток ядерных зарядов на дне Атланти...
И что у таких в голове?
00:01:26 04-08-2025
Гость (18:47:06 03-08-2025) И что у таких в голове? ... Спроси у Сахарова, это была его идея. Вполне здравая видимо, если до сих пор имя этого русофоба на карте Барнаула.
08:04:31 04-08-2025
Гость (18:47:06 03-08-2025) И что у таких в голове? ... Вата
19:06:27 03-08-2025
Гость (18:22:03 03-08-2025) Достаточно разместить десяток ядерных зарядов на дне Атланти... Из серии - как управлять миром, не привлекая внимания санитаров.
08:06:33 04-08-2025
Вам что, мобильный интернет не отрубили или вы с компа такую ересь пишите?
09:46:01 04-08-2025
Анкара откажется от такого предложения --- да ну нафиг, миллиард зеленых и пропустит. Для США, которые у себя в компе рисуют триллионы пустых долларов, дорисовать еще миллиард вообще ни о чем. В компе это один байт
11:12:22 04-08-2025
Гость (09:46:01 04-08-2025) Анкара откажется от такого предложения --- да ну нафиг, милл... Скорее пропустит и даром, является членом НАТаО
17:47:26 04-08-2025
dok_СФ (11:12:22 04-08-2025) Скорее пропустит и даром, является членом НАТаО... Ну НАТО не мешало попытке сбросить Эрдогана и не мешает уже 30 лет отказывать вступлению Турции в ЕС, и не сильно помогает в проблемной экономике Турции, поэтому деньги он все таки возьмет. Если на Востоке можно за что то взять деньги, их возьмут