СМИ: Трамп должен запросить разрешение у Турции для размещения подлодок в Черном море

По мнению экспертов, Анкара откажется от такого предложения

03 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com / Go to Tarik Haiga's profile Tarik Haiga
Турецкий флаг / Фото: unsplash.com / Go to Tarik Haiga's profile Tarik Haiga

США должны получить разрешение Турции, чтобы разместить атомные подводные лодки в Черном море. Об этом пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядисля передислоцировать две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Он сделал это после заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведа. По словам Трампа, решение продиктовано необходимостью быть готовым к потенциальной угрозе. 

Отмечается, что необходимость разрешения диктуется конвенцией о проливах Монтре. Эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер подчернул, что Анкара, скорее всего, не даст подобное разрешение. 

Он объяснил, что конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Кроме того, она не разрешает постоянное размещение подлодок в Черном море. 

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

18:22:03 03-08-2025

Достаточно разместить десяток ядерных зарядов на дне Атлантического океана вдоль побережья США, чтобы нейтрализовать любые угрозы Дядюшки Сэма угрозой смыть территорию мирового жандарма с лица Земли гигантской волной цунами, вызванной одновременным взрывом вышеупомянутых водородных бомб - всего и делов-то, чтобы заставить "хозяина" планеты ходить на цыпочках!

  -8
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:06 03-08-2025

Гость (18:22:03 03-08-2025) Достаточно разместить десяток ядерных зарядов на дне Атланти...
И что у таких в голове?

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:01:26 04-08-2025

Гость (18:47:06 03-08-2025) И что у таких в голове? ... Спроси у Сахарова, это была его идея. Вполне здравая видимо, если до сих пор имя этого русофоба на карте Барнаула.

  4
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:31 04-08-2025

Гость (18:47:06 03-08-2025) И что у таких в голове? ... Вата

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:27 03-08-2025

Гость (18:22:03 03-08-2025) Достаточно разместить десяток ядерных зарядов на дне Атланти... Из серии - как управлять миром, не привлекая внимания санитаров.

  3
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:06:33 04-08-2025

Вам что, мобильный интернет не отрубили или вы с компа такую ересь пишите?

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:01 04-08-2025

Анкара откажется от такого предложения --- да ну нафиг, миллиард зеленых и пропустит. Для США, которые у себя в компе рисуют триллионы пустых долларов, дорисовать еще миллиард вообще ни о чем. В компе это один байт

  1
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:12:22 04-08-2025

Гость (09:46:01 04-08-2025) Анкара откажется от такого предложения --- да ну нафиг, милл... Скорее пропустит и даром, является членом НАТаО

  1
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:26 04-08-2025

dok_СФ (11:12:22 04-08-2025) Скорее пропустит и даром, является членом НАТаО... Ну НАТО не мешало попытке сбросить Эрдогана и не мешает уже 30 лет отказывать вступлению Турции в ЕС, и не сильно помогает в проблемной экономике Турции, поэтому деньги он все таки возьмет. Если на Востоке можно за что то взять деньги, их возьмут

  0
Ответить
