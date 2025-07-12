НОВОСТИПолитика

СМИ: Трамп отправит Украине военную помощь на сотни миллионов долларов

Деньги якобы поступят из фонда, утвержденного конгрессом в 2024 году

12 июля 2025, 15:25, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com
Президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

По данным источников американской газеты, деньги поступят из фонда, утвержденного конгрессом в 2024 году и содержащего около 3,8 млрд долларов.

Этот фонд позволяет министерству обороны США изымать оружие из американских военных запасов для передачи Украине. 

Накануне Трамп заявил, что сделает крупное заявление о России 14 июля.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон готовится к принятию новых санкций против Москвы.

Дональд Трамп

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:07:49 12-07-2025

Чем вызван очередной приступ щедрости? Киев же типа в дремучих долгах перед Штатами (до сих пор не расплатился за оружие, вовсе, как выяснилось, не "подаренное" ему при Байдене), однако то скупердяй, то транжира Трамп готов предоставить банкроту-попрошайке новый пакет финансовой помощи!?

Avatar Picture
dok_СФ

21:51:34 12-07-2025

Это не приступ, Трамп защищает свои природные богатства, отданные существом за оружие.. Существо согласилось на колонию, отдав природные залежи на неопределённый срок..

Avatar Picture
Гость

08:01:22 13-07-2025

ну все -капец тебе...мериканец...

