СМИ: Трамп отправит Украине военную помощь на сотни миллионов долларов

Деньги якобы поступят из фонда, утвержденного конгрессом в 2024 году

12 июля 2025, 15:25, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

По данным источников американской газеты, деньги поступят из фонда, утвержденного конгрессом в 2024 году и содержащего около 3,8 млрд долларов.

Этот фонд позволяет министерству обороны США изымать оружие из американских военных запасов для передачи Украине.

Накануне Трамп заявил, что сделает крупное заявление о России 14 июля.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон готовится к принятию новых санкций против Москвы.