СМИ: Трамп отправит Украине военную помощь на сотни миллионов долларов
Деньги якобы поступят из фонда, утвержденного конгрессом в 2024 году
12 июля 2025, 15:25, ИА Амител
Фото: Library of Congress / unsplash.com
Президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
По данным источников американской газеты, деньги поступят из фонда, утвержденного конгрессом в 2024 году и содержащего около 3,8 млрд долларов.
Этот фонд позволяет министерству обороны США изымать оружие из американских военных запасов для передачи Украине.
Накануне Трамп заявил, что сделает крупное заявление о России 14 июля.
До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон готовится к принятию новых санкций против Москвы.
21:07:49 12-07-2025
Чем вызван очередной приступ щедрости? Киев же типа в дремучих долгах перед Штатами (до сих пор не расплатился за оружие, вовсе, как выяснилось, не "подаренное" ему при Байдене), однако то скупердяй, то транжира Трамп готов предоставить банкроту-попрошайке новый пакет финансовой помощи!?
21:51:34 12-07-2025
Это не приступ, Трамп защищает свои природные богатства, отданные существом за оружие.. Существо согласилось на колонию, отдав природные залежи на неопределённый срок..
08:01:22 13-07-2025
ну все -капец тебе...мериканец...