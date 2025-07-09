НОВОСТИПолитика

В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа

Песков напомнил, что американский политик известен своей "острой" манерой общения

09 июля 2025, 17:24, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Кремле достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", – сказал Песков журналистам. ​

Напомним, ранее Трамп заявил, что недоволен политикой российского президента Владимира Путина. Он сказал, что Вашингтон готовится к принятию новых санкций против Москвы, однако подробности ограничений раскрывать не стал, сославшись на то, что они должны быть "сюрпризом".

США Россия Политика Дмитрий Песков

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:48:12 09-07-2025

А чё им ещё делать?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:54 09-07-2025

Собака лает-караван идет...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:04 10-07-2025

Гость (18:07:54 09-07-2025) Собака лает-караван идет... ... 100%

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лука М

10:06:54 10-07-2025

Трамп похож на целлюлоидного попугая, набитого сухим горохом)) . Надо вглядеться в его лицо. Давайте посмотрим внимательно в его тяжелые, заполненные мглой зрачки. Пожалуй, я сменю свой эпитет. Он не попугай, а человек, который достиг бессмертия. Он Агасфер, Вечный жид, который начнет бродить по пустыням, льдам Гренландии и пампасам Австралии. Он будет тосковать среди людей, а его подругами станут самки кенгуру.
А. Проханов

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров