В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа

Песков напомнил, что американский политик известен своей "острой" манерой общения

09 июля 2025, 17:24, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Кремле достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", – сказал Песков журналистам. ​

Напомним, ранее Трамп заявил, что недоволен политикой российского президента Владимира Путина. Он сказал, что Вашингтон готовится к принятию новых санкций против Москвы, однако подробности ограничений раскрывать не стал, сославшись на то, что они должны быть "сюрпризом".