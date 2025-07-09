В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа
Песков напомнил, что американский политик известен своей "острой" манерой общения
09 июля 2025, 17:24, ИА Амител
В Кремле достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" президента США Дональда Трампа в отношении Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", – сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее Трамп заявил, что недоволен политикой российского президента Владимира Путина. Он сказал, что Вашингтон готовится к принятию новых санкций против Москвы, однако подробности ограничений раскрывать не стал, сославшись на то, что они должны быть "сюрпризом".
17:48:12 09-07-2025
А чё им ещё делать?
18:07:54 09-07-2025
Собака лает-караван идет...
09:38:04 10-07-2025
10:06:54 10-07-2025
Трамп похож на целлюлоидного попугая, набитого сухим горохом)) . Надо вглядеться в его лицо. Давайте посмотрим внимательно в его тяжелые, заполненные мглой зрачки. Пожалуй, я сменю свой эпитет. Он не попугай, а человек, который достиг бессмертия. Он Агасфер, Вечный жид, который начнет бродить по пустыням, льдам Гренландии и пампасам Австралии. Он будет тосковать среди людей, а его подругами станут самки кенгуру.
А. Проханов