"Я разочарован". Трамп сделает важное заявление о России
Президент США выступит 14 июля
11 июля 2025, 09:30, ИА Амител
Фото: Library of Congress / unsplash.com
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News анонсировал заявление о России. Об этом сообщает "Коммерсант".
По словам американского лидера, он может выступить 14 июля.
"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник. Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", – сказал он.
Ранее Трамп заявил, что недоволен политикой Владимира Путина, и сказал, что Вашингтон готовится к принятию новых санкций против Москвы.
В Кремле отметили, что достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" главы Белого дома.
09:52:41 11-07-2025
может быть пригласить Трампа в Горный?
а то всех чётких пацанов пригласили - а его нет.
10:12:39 11-07-2025
Довыпендривались
10:18:23 11-07-2025
что он может сказать такого, чего не знаем мы? скорее опять попытка нагадить...
10:45:48 11-07-2025
Гость (10:18:23 11-07-2025) что он может сказать такого, чего не знаем мы? скорее опять ... Уверены, что всё знаете?)
Может например ни чего нового и не узнаете, но кому-то из родственников мужчин придется куда-то уехать
10:39:34 11-07-2025
Может скажу, а может не скажу и тд. Выторговывает в рчередной раз
11:05:34 11-07-2025
смотрим на дела, а не на слова. этот парень много чего говорит, играет на публику, миротворец хр...нов
11:14:30 11-07-2025
А я бы с Дональдом бухнул. Ну там порыбачили бы, потом банька на бережку, девки, шашлычки...
11:31:39 11-07-2025
Гость (11:14:30 11-07-2025) А я бы с Дональдом бухнул. Ну там порыбачили бы, потом бань... Твоё пойло -его девки ?
Или наоборот?
11:39:50 11-07-2025
Гость (11:31:39 11-07-2025) Твоё пойло -его девки ?Или наоборот?... С нашего гаврика пойло, от Донни Меланья)))
12:08:07 11-07-2025
Наш в телефонной беседе много ему понаговорил, вот этот рыжман и изозлился весь. Он любит когда его подхваливают. 🙂
13:01:45 11-07-2025
Чтобы он ни сказал, наш президент пойдет до конца, минимум до Львова.
13:43:43 11-07-2025
Внимательный из Б (13:01:45 11-07-2025) Чтобы он ни сказал, наш президент пойдет до конца, мини... Так уже стояли под киевом , но отступили, поверили нацистам.
14:36:33 11-07-2025
Внимательный из Б (13:01:45 11-07-2025) Чтобы он ни сказал, наш президент пойдет до конца, мини... сам пойдет? или вы и ваш муж-брат-сват?
17:11:32 11-07-2025
что бы он ни сказал а факт в том что в сша склады уже пустые
ни снарядов ни ракет и патронов даже нет
сегодня достаточно только договориться и сразу открыть 5 или 6 фронтов против израиля сша и нато
они воевать будут сутки не дольше
есть конечно еще у англосаксов ядерка но начать кидаться атомными бомбами это надо быть совсем уже без мозгов. В ответ тоже полетит и полетит много и кучно
00:15:16 12-07-2025
майор (17:11:32 11-07-2025) что бы он ни сказал а факт в том что в сша склады уже пустые... Война - это про то кто кого обманет.
20:30:50 11-07-2025
