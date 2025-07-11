"Я разочарован". Трамп сделает важное заявление о России

Президент США выступит 14 июля

11 июля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Library of Congress / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News анонсировал заявление о России. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам американского лидера, он может выступить 14 июля.

"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник. Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", – сказал он.

Ранее Трамп заявил, что недоволен политикой Владимира Путина, и сказал, что Вашингтон готовится к принятию новых санкций против Москвы.

В Кремле отметили, что достаточно спокойно относятся к "ужесточению риторики" главы Белого дома.